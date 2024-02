Maratoneta Keniano Muore Dopo il Traguardo: Malore Fatale per Kipsang Kipkorir

Il maratoneta keniano Charles Kipsang Kipkorir è deceduto improvvisamente dopo aver tagliato il traguardo della Mount Camerun Race, una corsa in montagna svoltasi in Camerun. Il corridore trentatreenne, che aveva condotto la gara per la maggior parte del tempo, ha accusato un malore improvviso verso la fine, che lo ha costretto a rallentare e concludere la competizione al sedicesimo posto. Nonostante i tentativi di rianimazione sia sul posto che in ospedale, i medici hanno potuto solo constatare il decesso.

La federazione keniana di atletica leggera, Athletics Kenya, ha confermato la tragica notizia e ha espresso le proprie condoglianze alla famiglia di Kipsang in questo momento difficile. La causa esatta del malore non è stata ancora confermata, ma si ipotizza che possa trattarsi di un arresto cardiaco.

Questo evento si aggiunge ad una serie di lutti che hanno recentemente colpito il mondo dell'atletica keniana, tra cui la morte del detentore del record mondiale di maratona Kelvin Kiptum, deceduto in un incidente stradale, e la scomparsa del leggendario Henry Rono.