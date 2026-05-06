Gianmarco Tamberi e il padre Marco, silenzio da oltre due anni e una nipote mai incontrata

Gianmarco Tamberi racconta la distanza dal padre Marco nata dopo la fine del rapporto da allenatore, un legame interrotto che pesa anche nella vita privata. La rottura dura da oltre due anni e coinvolge anche la nipote mai conosciuta.

Gianmarco Tamberi torna a parlare del rapporto con il padre Marco, una relazione che si è incrinata nel tempo fino a interrompersi del tutto. L’azzurro ha spiegato che il loro legame, pur complicato, ha avuto un ruolo determinante nella sua carriera sportiva, ma sul piano personale ha lasciato segni profondi.

Il distacco risale al momento in cui Marco Tamberi ha smesso di allenarlo, nel 2022. Per qualche tempo i contatti sono andati avanti in modo sporadico, poi si sono interrotti completamente. Da circa due anni e mezzo i due non si parlano più, una distanza che l’atleta vive con dispiacere ma anche con una certa serenità ritrovata.

Tamberi racconta di aver spesso pensato a cosa avrebbe fatto il padre in determinate situazioni, segno di un legame rimasto comunque forte. Allo stesso tempo, però, ammette di aver vissuto per anni una sensazione di pressione costante che lo faceva sentire schiacciato e a tratti infastidito.

La frattura emerge anche nella vita privata. Quando è nata sua figlia Camilla, il padre non si è fatto sentire. L’atleta ha provato a scrivergli per comunicargli la nascita, ma non ha ricevuto risposta. La bambina, a oggi, non ha mai incontrato il nonno. Tamberi non esclude che anche il padre soffra per questa situazione, ma il silenzio continua.

Tra gli episodi che lo hanno colpito di più c’è quanto accaduto durante le Olimpiadi di Parigi 2024. In quei giorni difficili, con l’atleta ricoverato in ospedale, il padre non ha inviato alcun messaggio. Un’assenza che Tamberi ha vissuto come particolarmente dolorosa, soprattutto perché il genitore era consapevole delle sue condizioni e delle difficoltà già affrontate in passato.

Il campione non descrive il padre come una persona negativa, ma riconosce quanto la distanza abbia segnato entrambi. La mancanza di un contatto diretto resta uno dei nodi più delicati della sua vita fuori dalle pedane.