Apex Legends Accelerazione, nuova stagione con Axle e aggiornamenti al gameplay competitivo

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Apex Legends lancia la stagione Accelerazione con Axle protagonista e nuove meccaniche di gioco ad alto rischio. Il debutto porta una leggenda veloce e aggressiva, insieme a modifiche alle abilità e nuovi strumenti pensati per scontri più dinamici.

Apex Legends Accelerazione, nuova stagione con Axle e aggiornamenti al gameplay competitivo

La nuova stagione Accelerazione di Apex Legends è disponibile da oggi su tutte le principali piattaforme, introducendo contenuti inediti e modifiche che puntano a rendere le partite più rapide e imprevedibili. Al centro dell’aggiornamento c’è Axle, una leggenda progettata per il movimento e l’azione costante. Si tratta di una pilota potenziata con impianti tecnologici, pensata per i giocatori che cercano velocità e controllo nelle situazioni più caotiche. Le sue abilità riflettono questo approccio. La passiva Derapata migliora la precisione durante gli spostamenti, mentre Nitro-varco consente di lanciarsi in scivolate ad alta velocità per sorprendere gli avversari. Con l’abilità finale Innesco, Axle può schierare un drone che insegue automaticamente i nemici, aumentando la pressione sul campo di battaglia. Oltre alla nuova leggenda, la stagione introduce modifiche ad altri personaggi, tra cui Conduit e Vantage, che ricevono aggiustamenti pensati per bilanciare le loro prestazioni. Torna anche la possibilità di rientrare in partita recuperando le casse della morte, una meccanica che riapre le partite anche dopo eliminazioni premature. Tra le novità figura anche una nuova arma corpo a corpo di livello mitico, le Lame gemelle, utilizzabile da tutte le leggende. L’obiettivo è ampliare le opzioni offensive anche nel combattimento ravvicinato. Accelerazione è già accessibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 e PC attraverso EA App, Epic Games Store e Steam.

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