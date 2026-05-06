Battlefield 6, trailer della Stagione 3 svela la mappa più grande e nuovi contenuti in arrivo

Battlefield Studios presenta la Stagione 3 di Battlefield 6 con una nuova mappa e contenuti inediti, disponibile dal 12 maggio. Il trailer anticipa combattimenti intensi, nuovi veicoli e armi su scenari più ampi.

Battlefield Studios ha diffuso un nuovo trailer dedicato alla Stagione 3 di Battlefield 6 e della modalità REDSEC, mostrando in anteprima le novità che entreranno nel gioco nelle prossime settimane. Il video mette in scena scontri su larga scala e introduce contenuti pensati per ampliare l’esperienza multiplayer.

Tra le principali aggiunte spicca la mappa Ferrovia di Golmud, descritta come la più estesa mai realizzata finora per il titolo. L’ambientazione propone ampi spazi aperti e zone strategiche che favoriscono sia il combattimento ravvicinato sia gli scontri tra mezzi pesanti.

Il trailer anticipa anche nuovi veicoli e armi, elementi che puntano a diversificare le dinamiche di gioco e offrire approcci tattici differenti. Le sequenze mostrano un ritmo serrato, con battaglie che coinvolgono fanteria, mezzi corazzati e supporto aereo.

La prima fase della Stagione 3 sarà disponibile a partire dal 12 maggio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC attraverso Steam, EA app ed Epic Games Store.