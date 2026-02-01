Djokovic batte Sinner e firma il record: 21 stagioni di fila con almeno una finale ATP

A 38 anni Novak Djokovic continua a riscrivere la storia del tennis: battuto Jannik Sinner in semifinale agli Australian Open 2026, il serbo centra la prima finale stagionale e stabilisce un nuovo primato di longevità.

Novak Djokovic non si ferma. Agli Australian Open 2026 ha superato Jannik Sinner al termine di una semifinale durissima, conquistando l’accesso all’atto conclusivo del torneo e la sua prima finale dell’anno.

Il risultato vale molto più di una semplice qualificazione. Con questa vittoria, il serbo raggiunge quota 21 stagioni consecutive in cui è riuscito ad arrivare almeno in finale nel circuito ATP, dal 2005 al 2026 senza interruzioni.

Leggi anche Atp Cincinnati - Sinner batte Tiafoe in finale e vince il torneo

Un traguardo che gli consente di staccare definitivamente Roger Federer, fermo a 20 stagioni consecutive tra il 2000 e il 2019. Alle loro spalle restano Gaël Monfils, capace di arrivare in finale per 19 anni di fila dal 2005 al 2023, e Rafael Nadal, che aveva chiuso a quota 19 tra il 2004 e il 2022.

A 38 anni, Djokovic continua così ad allungare una carriera già unica, aggiungendo un nuovo record a una lista che cresce stagione dopo stagione.