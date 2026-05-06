Stretto di Hormuz, tensione tra Iran e Usa: scontri limitati ma rischio escalation resta alto

Iran e Stati Uniti restano in tensione nello Stretto di Hormuz dopo scambi di fuoco causati dal passaggio di navi militari americane. Nonostante la tregua dichiarata, missili e droni mantengono alta l’allerta nella zona strategica per il traffico energetico.

La situazione nello Stretto di Hormuz resta fragile, con episodi di confronto tra Iran e Stati Uniti che mettono alla prova il cessate il fuoco. Due cacciatorpediniere americani hanno attraversato l’area strategica respingendo attacchi attribuiti a Teheran, tra missili e droni. Washington minimizza parlando di scontri contenuti, mentre da Teheran si sostiene che si sia trattato solo di colpi di avvertimento contro unità che avrebbero ignorato le indicazioni a non avvicinarsi.

Donald Trump ha ridimensionato gli episodi definendoli semplici schermaglie, ribadendo che gli Stati Uniti non intendono intensificare il conflitto. Il presidente ha però fissato una linea netta sul nucleare iraniano, indicando come condizione imprescindibile il mancato sviluppo di armi atomiche da parte della Repubblica islamica.

Secondo il Pentagono, gli attacchi iraniani non hanno superato la soglia che farebbe scattare una risposta militare su larga scala. Il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha spiegato che una certa instabilità era prevista all’avvio delle operazioni e che sono attivi contatti, anche riservati, con Teheran per evitare un’escalation.

Parallelamente, gli Stati Uniti portano avanti Project Freedom, missione pensata per garantire la sicurezza della navigazione e il passaggio delle navi commerciali in una delle rotte più cruciali al mondo. Washington chiarisce che l’intervento resterà difensivo finché non ci saranno attacchi diretti contro le proprie unità, ma promette una risposta immediata in caso contrario.

Nel frattempo emergono segnali di crescente rischio nella regione. Il capo degli Stati maggiori riuniti, generale Dan Caine, ha indicato la presenza di mine navali piazzate dall’Iran durante la tregua iniziata il 7 aprile e successivamente rafforzate. Gli ordigni non bloccherebbero del tutto il traffico, ma rendono più lento e pericoloso il passaggio delle navi commerciali.

Fonti statunitensi e israeliane ritengono che la situazione possa peggiorare rapidamente. Se i negoziati dovessero restare fermi, Trump potrebbe autorizzare nuovi attacchi già nei prossimi giorni. Secondo indiscrezioni, eventuali operazioni future punterebbero su infrastrutture energetiche e figure chiave del sistema iraniano, con l’obiettivo di aumentare la pressione nei colloqui.

Intanto si muove anche la diplomazia. Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato della possibilità di un coinvolgimento internazionale più ampio e ha citato il ruolo dell’Italia, in particolare in Libano, dove Roma è impegnata da anni nell’addestramento delle forze locali. Dal governo italiano, però, è arrivata la precisazione che nessuna unità navale è diretta verso lo Stretto di Hormuz.