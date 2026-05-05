Vincenzo La Marca trovato morto ad Ascoli, l'attore vegliato dal suo cane dopo la perdita del fratello

Vincenzo La Marca è stato trovato morto nella sua casa di Ascoli, probabilmente per un arresto cardiaco. L’attore, già provato dalla recente perdita del fratello Emilio, viveva con il suo cane Picchio che gli è rimasto accanto fino all’ultimo.

Il corpo senza vita di Vincenzo La Marca è stato scoperto nella sua abitazione di Ascoli, dove viveva insieme al suo cagnolino Picchio. L’animale è rimasto accanto a lui fino all’arrivo dei soccorsi. L’attore, 68 anni, era reduce da settimane difficili segnate dalla morte del fratello Emilio.

Le cause del decesso non sono state ancora ufficializzate, ma tra le ipotesi circola quella di un arresto cardiaco. Negli ultimi mesi La Marca aveva affrontato problemi di salute, tra cui una polmonite che lo aveva costretto a ricorrere alle cure ospedaliere. Nonostante un apparente miglioramento recente, la situazione è precipitata all’improvviso.

La scomparsa del fratello aveva inciso profondamente sul suo stato d’animo. Chi lo frequentava racconta di un uomo affaticato, segnato anche dalla difficoltà di proseguire la carriera teatrale come un tempo. Il legame con Emilio, con cui aveva condiviso gran parte del percorso artistico, era stato centrale nella sua vita.

Per oltre trent’anni i fratelli La Marca hanno formato un duo teatrale affiatato, portando in scena spettacoli brillanti tra Ascoli e numerose città italiane. Il loro lavoro si inseriva nella tradizione napoletana, richiamando i grandi nomi del teatro come Scarpetta e i De Filippo. Insieme avevano fondato compagnie e promosso iniziative culturali che hanno lasciato un segno nel territorio.

Negli ultimi anni Vincenzo aveva scelto di restare nelle Marche, collaborando con associazioni culturali locali. Prestava la sua voce a letture pubbliche e progetti legati alla poesia, continuando a offrire il proprio contributo artistico nonostante le difficoltà personali.

Numerosi i messaggi di cordoglio. La giornalista Pina Traini lo ha ricordato come un interprete di grande valore, mentre la poetessa Franca Maroni ha parlato di un professionista colto e generoso, convinta che meritasse maggiore riconoscimento nel suo percorso.

I funerali si tengono questa mattina alle 10 nella chiesa di San Giacomo della Marca, nel quartiere Borgo Solestà, dove amici, colleghi e cittadini si riuniscono per l’ultimo saluto.