Davide Spunton trovato morto dopo la scomparsa durante una battuta di pesca ad Adria

Era uscito per una battuta di pesca e non aveva più dato notizie. Dopo una notte di ricerche e un’intera giornata di interventi, il corpo di Davide Spunton, 26 anni, è stato individuato nel canale Adigetto.

Davide Spunton, 26 anni, aveva lasciato la propria abitazione per trascorrere alcune ore a pescare nella frazione di Passetto, nel territorio comunale di Adria. L’auto era stata parcheggiata nei pressi della chiesa, ma da quel momento di lui non si erano più avute notizie.

L’allarme è scattato nelle prime ore della notte. Intorno alle 2, le forze dell’ordine hanno avviato le operazioni di ricerca. Quindici minuti dopo, sotto un ponte della zona, è stata rinvenuta la attrezzatura da pesca appartenente al giovane, elemento che ha indirizzato le verifiche verso il corso d’acqua.

Sono quindi entrati in azione i sommozzatori dei vigili del fuoco del nucleo di Venezia, affiancati dalle squadre del distaccamento di Adria. Le operazioni in acqua sono proseguite per ore, con l’impiego dell’ecoscandaglio a bordo di un’imbarcazione per individuare eventuali segnali sul fondale.

Nel primo pomeriggio, intorno alle 16, i vigili del fuoco di Rovigo hanno localizzato il corpo sul fondo del canale, a circa cento metri dal punto in cui si ipotizzava la scomparsa, lungo il fiume Adigetto, sul lato di Cavarzere. Il recupero è stato effettuato dai sommozzatori regionali, alla presenza di carabinieri, polizia di Stato e polizia locale.