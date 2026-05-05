Bimba ricoverata a Vasto, crisi respiratoria per la figlia della famiglia nel bosco

La figlia della coppia Trevallion è stata ricoverata per una crisi respiratoria mentre si trovava nella struttura che la ospita, con assistenza continua e visite dei genitori già autorizzate.

Una delle tre figlie di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham è stata portata in ospedale dopo aver accusato una crisi respiratoria. La bambina si trova ricoverata da domenica con una patologia ostruttiva e viene seguita dal personale sanitario, mentre accanto a lei restano le educatrici della struttura in cui vive.

La notizia è emersa attraverso un intervento della Garante nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, Marina Terragni, che ha specificato come la madre non sia presente in ospedale accanto alla figlia, pur potendo recarsi in visita. Successivamente, la Garante regionale abruzzese Alessandra De Febis ha chiarito che entrambi i genitori sono stati informati subito del ricovero e hanno già fatto visita alla bambina nei giorni successivi.

Secondo quanto comunicato, il ricovero è stato deciso in via precauzionale e le condizioni della piccola risultano sotto controllo. I medici valutano la situazione giorno per giorno e prevedono le dimissioni non appena il quadro clinico lo consentirà.

Il caso si inserisce nella vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, nel Chietino. I tre figli della coppia erano stati allontanati dai genitori nei mesi scorsi su disposizione dell’autorità giudiziaria e collocati in una struttura a Vasto.

Nei giorni precedenti al ricovero, la Corte d’Appello dell’Aquila aveva confermato l’allontanamento della madre, respingendo il ricorso presentato dai legali della coppia contro la decisione del Tribunale per i minorenni. Il provvedimento riguarda la permanenza della donna lontana dalla struttura che ospita i figli, già disposta lo scorso marzo.