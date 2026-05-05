Pippa Middleton vende Bucklebury Farm, debiti milionari e proteste nel Berkshire

Pippa Middleton ha venduto Bucklebury Farm dopo debiti vicini al milione di euro causati da perdite continue. Il progetto turistico nel Berkshire non ha retto tra costi elevati e opposizione dei residenti.

L’esperienza imprenditoriale di Pippa Middleton e del marito James Matthews nel turismo rurale si è conclusa con la cessione della loro tenuta nel Berkshire. La proprietà, acquistata nel 2021 per circa 1,3 milioni di sterline, è stata venduta dopo anni di conti in perdita che hanno portato a un debito superiore alle 800.000 sterline.

La coppia aveva immaginato Bucklebury Farm come un centro multifunzionale dedicato al tempo libero e all’educazione, con aree glamping, caffetterie e attività stagionali pensate per famiglie. Tra le attrazioni proposte anche un piccolo safari per cervi e iniziative a tema, ma il progetto non è riuscito a generare entrate sufficienti a coprire i costi di gestione.

Nel tentativo di rilanciare l’attività, Matthews e Middleton avevano presentato un piano per aprire un asilo nido rurale, rivolto ai bambini più piccoli. L’idea puntava a rispondere alla carenza di servizi nella zona, ma l’iniziativa si è fermata dopo lo stop delle autorità locali, preoccupate per l’aumento del traffico nelle strade circostanti.

Nel frattempo, il rapporto con la comunità locale si è deteriorato. Alcuni residenti hanno criticato duramente l’aumento dei prezzi dei biglietti, accusando la gestione di aver reso la struttura meno accessibile alle famiglie del posto e di aver trasformato la fattoria in un’attrazione troppo esclusiva.

Nonostante la vendita della tenuta, la famiglia Middleton continua a vivere nel Berkshire. Pippa e James conservano la loro residenza principale, mentre la storica Bucklebury Manor resta il punto di riferimento per i familiari, tra cui i genitori Carole e Michael e il fratello James.