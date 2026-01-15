Kate Middleton, compleanno riservato tra mamma Carole e Pippa al bistrot francese di Hungerford

Un compleanno lontano dai riflettori, tra affetti e discrezione, mentre riparte con cautela l’agenda pubblica. Kate Middleton festeggia con la famiglia e riafferma il legame con la natura nel suo percorso di rinascita.

Kate Middleton ha scelto un anniversario intimo per celebrare i suoi 44 anni, trascorrendo la giornata con la madre Carole e la sorella Pippa Matthews. L’incontro si è svolto il 9 gennaio 2026 in un piccolo locale francese di Hungerford, a breve distanza da Bucklebury, luogo simbolo della sua infanzia.

Il ristorante ha parlato sui social di una “ospite speciale”, evitando qualsiasi esposizione mediatica. Lo staff ha descritto la principessa del Galles come radiosa, cordiale e naturale, sottolineando un clima di semplicità che ha colpito tutti i presenti.

Nella stessa giornata, Kate ha pubblicato l’ultimo video del suo progetto dedicato alla natura, ribadendo quanto il contatto con l’ambiente sia stato determinante nel suo equilibrio personale e nel recupero dopo le terapie contro il cancro.

Nel messaggio condiviso, ha espresso gratitudine per il ruolo silenzioso ma costante degli spazi aperti, descritti come una guida capace di accompagnare nei momenti più fragili e di favorire la guarigione interiore.

Dopo la pausa natalizia, la principessa ha ripreso gradualmente gli impegni ufficiali. L’8 gennaio ha visitato il Charing Cross Hospital insieme al principe William per ringraziare medici e infermieri impegnati nelle cure.

Il 15 gennaio è invece previsto il primo appuntamento pubblico in solitaria del 2026, quando Kate accoglierà la nazionale femminile inglese di rugby al Castello di Windsor, segnando un nuovo passo nel suo ritorno alla piena attività istituzionale.