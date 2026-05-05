Mbappé in Sardegna con Ester Expósito, vacanza di lusso e tifosi del Real Madrid in rivolta

Kylian Mbappé è finito al centro delle critiche dopo una vacanza in Sardegna durante il recupero da infortunio, scelta che ha irritato parte dei tifosi del Real Madrid mentre la squadra vive un momento difficile.

Kylian Mbappé è stato avvistato a Cagliari nei giorni scorsi, approfittando di una pausa dovuta a un infortunio. Il fuoriclasse del Real Madrid ha trascorso il primo maggio tra pranzi e cene in alcuni dei locali più esclusivi della città, attirando l’attenzione non solo dei curiosi ma anche dei suoi tifosi.

L’attaccante francese ha pranzato al Libarium, nel quartiere di Castello, e ha cenato al ristorante Lo Scoglio, a Sant’Elia, ai piedi della Sella del Diavolo. Proprio dal locale sono state diffuse alcune immagini della serata, condivise dal titolare Sandro Manconi sui social.

Al suo fianco c’era l’attrice spagnola Ester Expósito, con cui il giocatore è stato recentemente accostato. La loro presenza insieme ha alimentato il gossip tra Francia e Spagna, ma ha anche contribuito a rendere ancora più visibile la vacanza del calciatore.

La scelta di lasciare Madrid in un momento delicato della stagione non è stata accolta bene da una parte della tifoseria. Sui social è comparsa anche una petizione contro Mbappé, accompagnata da immagini provocatorie con la scritta “Fuera”, segno di un malcontento crescente.

Dall’entourage del giocatore è arrivata una replica per ridimensionare la polemica. Secondo quanto riferito, il periodo di recupero è stato gestito nel rispetto delle indicazioni del club e non mette in discussione l’impegno quotidiano dell’attaccante nei confronti della squadra.

Nel frattempo Mbappé è rientrato a Madrid e ha ripreso gli allenamenti in vista del prossimo Clasico, gara decisiva per il finale di stagione. La società, guidata dal presidente Florentino Pérez, continua a sostenerlo, anche se alcune recenti dichiarazioni dell’allenatore Álvaro Arbeloa, che ha parlato di spirito di sacrificio e maglie sporche di fango, sono state interpretate da alcuni come un riferimento indiretto al comportamento della stella francese.