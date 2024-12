Real Madrid vince la Coppa Intercontinentale: Pachuca battuto 3-0 con Mbappè, Rodrygo e Vinicius

Il Real Madrid ha conquistato la Coppa Intercontinentale, battendo il Pachuca 3-0 nella finale di Lusail, in Qatar. La squadra di Carlo Ancelotti si è imposta grazie alle reti di Mbappè, Rodrygo e Vinicius, quest'ultimo su calcio di rigore. Per Ancelotti, il successo segna il 15° trofeo da allenatore del club, facendolo diventare il tecnico più vincente nella storia del Real Madrid.

La partita ha visto un inizio equilibrato, con il Pachuca, vincitore della Concacaf Champions League, a partire meglio. Courtois ha dovuto intervenire in più occasioni su Rodriguez e Idrissi per mantenere inviolata la porta del Real. Al 37', però, il Real ha trovato il vantaggio: Bellingham ha servito Mbappè, che ha segnato l'1-0.

Nel secondo tempo, il Real Madrid ha dominato: al 53', una magia di Rodrygo, che ha segnato con un tiro a giro, ha raddoppiato il punteggio. Nonostante un controllo del VAR per un possibile fuorigioco di Bellingham, la rete è stata convalidata. All'83', Vinicius ha segnato il definitivo 3-0 su rigore, dopo un fallo di Idrissi su Lucas Vasquez. Nel finale, un gol del Pachuca è stato annullato per fuorigioco, ma il risultato non è mai stato in discussione.

