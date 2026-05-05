Thuram celebra lo scudetto Inter, spunta il riferimento a Conte e i social si scatenano

Marcus Thuram festeggia lo scudetto con l’Inter e pubblica sui social uno scatto che richiama Antonio Conte, alimentando le reazioni dei tifosi per un dettaglio legato a una vecchia frase del tecnico.

Marcus Thuram continua a godersi il trionfo dell’Inter in campionato e sceglie i social per condividere la festa con i tifosi. Dopo la vittoria decisiva contro il Parma, l’attaccante francese ha pubblicato su Instagram una serie di immagini della serata, tra fuochi d’artificio, sorrisi e la squadra riunita con il tricolore.

Tra gli scatti, però, uno ha attirato più attenzione degli altri. Sullo sfondo di una foto compare una televisione accesa su una conferenza stampa di Antonio Conte, attuale allenatore del Napoli. Un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei tifosi più attenti.

A rendere il tutto ancora più evidente è la frase scelta da Thuram per accompagnare il post: “Adesso… si balla”. Parole che molti hanno collegato a un’espressione utilizzata proprio da Conte nella stagione precedente, quando spronava la sua squadra durante la corsa al titolo poi conquistato dal Napoli.

Il riferimento ha acceso subito le reazioni online. Numerosi sostenitori nerazzurri hanno condiviso il contenuto nelle proprie storie, leggendo nello scatto e nella didascalia una frecciata al tecnico salentino, ancora oggi poco gradito a una parte della tifoseria interista dopo l’addio del 2021.