Claudia Gerini sul nuovo film e le relazioni, tra separazioni rapide e legami che resistono

Claudia Gerini parla del suo nuovo film e racconta la sua idea sull’amore e le relazioni oggi, spiegando perché molte coppie si lasciano troppo in fretta mentre altre restano insieme senza convinzione.

Claudia Gerini torna sul grande schermo con un ruolo istituzionale in un film che mette al centro i sentimenti e le dinamiche di coppia. Nella pellicola interpreta una ministra e, fuori dal set, racconta come la difesa dei diritti sia da sempre parte del suo modo di essere. Tra le priorità che porterebbe nella vita reale, se avesse davvero quel ruolo, indica l’introduzione dell’educazione emotiva e sessuale nelle scuole già dalle elementari, insieme a un rafforzamento dell’educazione civica.

L’attrice immagina scuole più aperte e presenti nella vita quotidiana delle famiglie, con attività pomeridiane gratuite capaci di offrire supporto concreto a ragazzi e genitori. Secondo Gerini, investire sull’istruzione significa migliorare l’intero sistema sociale, creando spazi che vadano oltre la semplice didattica.

Nel film, il tema centrale è l’amore nelle sue diverse forme, da quello romantico a quello familiare. Gerini sottolinea come la vera sfida non sia imparare a lasciarsi, ma riuscire a restare insieme nel tempo. Oggi, osserva, molte relazioni finiscono troppo facilmente, spesso senza un reale tentativo di costruire o recuperare il rapporto.

Allo stesso tempo, l’attrice riconosce che non tutte le storie meritano di essere portate avanti. In alcuni casi si resta insieme per abitudine o per paura del cambiamento, senza una reale motivazione. Per questo, spiega, è fondamentale trovare un equilibrio tra l’impegno nel rapporto e il coraggio di chiudere quando necessario.

Gerini parla anche della pressione del giudizio, un aspetto che nel film emerge con forza e che lei stessa ha vissuto. In quanto personaggio pubblico, racconta di essersi sentita osservata e criticata per alcune scelte personali, soprattutto nei momenti più delicati come una separazione. Essere esposti fa parte del mestiere, ma quando riguarda la sfera privata può diventare più difficile da gestire.