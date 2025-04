Canzone Segreta su Rai1 con Serena Rossi, venerdì 26/3: tra gli ospiti Raoul Bova, Francesca Fialdini e Claudia Gerini

Home » Social News » Canzone Segreta su Rai1 con Serena Rossi, venerdì 26/3: tra gli ospiti Raoul Bova, Francesca Fialdini e Claudia Gerini

Torna con il terzo appuntamento “Canzone Segreta”, lo show emotainment prodotto in collaborazione con Blu Yazmine, in onda venerdì 26 marzo, alle 21.35, su Rai1.

Alla conduzione Serena Rossi, artista tra le più amate nel panorama del cinema, della musica e della tv italiana.

Dalla poltrona bianca, elemento iconico e identificativo del programma, gli ospiti si godranno la “sorpresa” a loro dedicata, ignari di tutto quello che accadrà. Nella terza puntata i protagonisti saranno: Raoul Bova, Francesca Fialdini, Claudia Gerini, Paola Perego, Amanda Lear e un ospite a sorpresa, la cui identità sarà svelata venerdì sera.

Canzone Segreta è uno show con tutte le caratteristiche del varietà di prima serata, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le loro emozioni.

L’ospite sarà accompagnato dalle prime note della sua canzone del cuore in un personale mondo di ricordi, in un susseguirsi di filmati, fotografie e proiezioni che ripercorreranno i momenti più importanti della sua vita. Sorprese incluse. Dopo il percorso della sua storia, il protagonista avrà una sorpresa canora da parte di un cantante o di un gruppo in omaggio alla sua canzone segreta. Il brano sarà eseguito con un arrangiamento nuovo rispetto all’originale, un’orchestrazione differente e una diversa tonalità, anche per adattare il pezzo alle coreografie del corpo di ballo e dei performer che accompagneranno l’interpretazione.

Chi è Irama a Sanremo 2025: la canzone Lentamente

Filippo Maria Fanti, noto come Irama, è tra i protagonisti del Festival di Sanremo 2025 con il brano "Lentamente".

ENOTRIA: L'ULTIMA CANZONE ARRIVA SU XBOX SERIES X|S

IL VIDEOGIOCO RPG D’AZIONE IN STILE SOULS REALIZZATO DALLO STUDIO ITALIANO JYAMMA GAMES, APPRODA SULLE CONSOLE MICROSOFT Rilasciato a settembre su PC e PlayStation 5 e ora finalmente disponibile anche su Xbox Series X|S, Enotria: The Last Song è un’avventura epica ambientata in una regione soleggiata, abitata da attori e maschere intrappolate in un eterno copione.

Eminem diventa nonno a 51 anni, l'annuncio arriva con una canzone

Eminem ha sorpreso i suoi fan con una notizia inaspettata: diventerà nonno. L'annuncio è avvenuto attraverso il video del brano "Temporary", una canzone dedicata alla sua figlia Hailie Jade, che ha 28 anni ed è incinta del suo primo figlio.