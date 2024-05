Elon Musk prevede: con l'intelligenza artificiale, il lavoro diventerà un hobby

Elon Musk, noto imprenditore tecnologico e CEO di Tesla e SpaceX, ha recentemente condiviso una visione audace del futuro del lavoro, alimentata dall'intelligenza artificiale (AI). Durante un'intervista, Musk ha dichiarato che l'AI trasformerà il concetto di lavoro, rendendolo un'attività opzionale o addirittura un hobby.

Musk ha spiegato che le avanzate capacità dell'AI permetteranno alle macchine di svolgere gran parte delle attività lavorative umane, eliminando la necessità di impieghi tradizionali. Questo cambiamento, secondo Musk, potrebbe portare a una società dove il lavoro non è più una necessità economica, ma una scelta individuale per interesse o passione.

Una Visione Utopistica

Musk ha delineato un futuro in cui l'intelligenza artificiale agisce come un "genio magico", capace di eseguire qualsiasi compito desiderato dagli esseri umani. In questo scenario, non ci sarebbe bisogno di un reddito di base universale (UBI), poiché la ricchezza generata dall'AI potrebbe garantire un "reddito alto universale" per tutti.

L'Impatto sulle Azioni Tesla

Le dichiarazioni di Musk arrivano in un momento di grande entusiasmo per l'AI, che ha visto anche un impatto positivo sulle azioni di Tesla. Nonostante una recente delusione nei risultati finanziari del primo trimestre del 2024, le azioni di Tesla sono aumentate del 12%, in parte grazie alla fiducia degli investitori nella capacità dell'azienda di sfruttare l'AI per l'automazione e la guida autonoma.

Nonostante l'ottimismo di Musk, esistono opinioni contrastanti sulla reale capacità dell'AI di sostituire completamente il lavoro umano. Storici e economisti ricordano che simili predizioni sul lavoro sono state fatte in passato durante altre rivoluzioni tecnologiche, senza mai realizzarsi completamente. Esperti come Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee avvertono che, sebbene l'AI possa eliminare alcuni tipi di lavori, ne creerà altri, trasformando il mercato del lavoro piuttosto che annullarlo.