Venezia, cade in canale e annega all'alba: inutili i tentativi di salvataggio dei turisti

Un uomo di circa 25 anni è morto annegato a Venezia dopo essere caduto in un canale all’alba del 5 maggio. Ha chiesto aiuto mentre due turisti cercavano di soccorrerlo, ma è scomparso sott’acqua prima dell’arrivo dei soccorsi.

La tragedia si è consumata nelle prime ore di martedì 5 maggio a Venezia, nei pressi di Campo San Polo. Un giovane uomo, di circa 25 anni e senza documenti al momento del ritrovamento, è caduto in acqua per cause ancora da chiarire e non è più riuscito a riemergere.

Secondo quanto ricostruito, il ragazzo avrebbe gridato aiuto subito dopo la caduta. Due turisti polacchi si sono lanciati nel tentativo di salvarlo, ma nonostante gli sforzi non sono riusciti a raggiungerlo prima che scomparisse tra le acque del canale.

L’allarme è partito da passanti e altri visitatori presenti nella zona, che hanno assistito alla scena e contattato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme al nucleo natanti e ai vigili del fuoco, arrivati con due autopompe lagunari dalla sede di Dorsoduro, supportati dai sommozzatori del nucleo regionale.

Dopo una lunga perlustrazione del canale, il corpo è stato individuato e recuperato intorno alle 7.15 nelle acque davanti alla caserma della Guardia di Finanza. Dai primi accertamenti non risultano segni di violenza sul corpo.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. Tra le ipotesi, una caduta accidentale dovuta a una perdita di equilibrio lungo la riva, ma non si esclude che possano aver influito altri fattori, come un malore o l’assunzione di alcol.

Per ricostruire con precisione gli ultimi momenti dell’uomo saranno fondamentali anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona del Rio Marin. I due turisti che hanno tentato il soccorso sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine per fornire ulteriori dettagli.