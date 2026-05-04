Neonato muore in culla a Jesi, malore improvviso e inutili tentativi di rianimazione

Un neonato di sei mesi è morto a Jesi dopo un improvviso malore in culla. I genitori hanno lanciato l’allarme nel pomeriggio, ma i soccorsi non sono riusciti a rianimarlo. Sul caso indaga la Procura che valuta accertamenti.

Un bambino di appena sei mesi ha perso la vita nel pomeriggio a Jesi, dopo essersi sentito male mentre si trovava nella sua culla. Il dramma si è consumato intorno alle 17.30 in un’abitazione di via XXIV Maggio, poco fuori dal centro cittadino.

Il piccolo, nato in città da una famiglia di origine nordafricana, avrebbe smesso improvvisamente di respirare. I genitori, accortisi della situazione, hanno subito contattato il numero unico per le emergenze 112, cercando nel frattempo di capire cosa stesse accadendo e di aiutare il figlio.

In pochi minuti sono arrivati i sanitari della Croce Rossa di Jesi, ma viste le condizioni critiche è stata attivata anche l’eliambulanza Icaro 01 in codice rosso. All’arrivo dei medici, il bambino era già in arresto cardiaco e sono iniziate le manovre di rianimazione, proseguite a lungo senza esito.

Nonostante gli sforzi dell’équipe sanitaria, il neonato non ha mai ripreso a respirare. Il decesso è stato dichiarato sul posto e non è stato possibile il trasferimento in ospedale. Secondo i primi riscontri, la morte sarebbe avvenuta per cause naturali.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Jesi, che hanno informato il pubblico ministero di turno. La Procura dovrà ora stabilire se disporre l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte oppure autorizzare la sepoltura.