GIGABYTE aggiorna il BIOS, supporto alle memorie HUDIMM DDR5 sulle schede Intel serie 800 700 e 600

GIGABYTE aggiorna il BIOS delle sue schede madri Intel per supportare le memorie HUDIMM DDR5 e ridurre i costi di assemblaggio. Il nuovo firmware consente configurazioni più flessibili anche con moduli misti.

GIGABYTE ha rilasciato un aggiornamento del BIOS destinato alle proprie schede madri con chipset Intel delle serie 800, 700 e 600. La novità principale è l’introduzione del supporto alle memorie HUDIMM, una variante delle DDR5 progettata per abbassare i costi dei moduli e rendere più accessibili le configurazioni di nuova generazione.

Le memorie HUDIMM si distinguono dalle tradizionali UDIMM DDR5 per l’uso di un solo sub-canale di comunicazione invece di due. Questa scelta riduce il numero di chip necessari all’interno di ogni modulo e consente ai produttori di contenere i costi di produzione. Il nuovo firmware gestisce automaticamente il riconoscimento e l’inizializzazione di questi moduli, evitando operazioni manuali e garantendo una configurazione immediata.

Un elemento rilevante dell’aggiornamento riguarda la possibilità di combinare moduli diversi. Le schede madri GIGABYTE aggiornate permettono infatti di utilizzare insieme HUDIMM e UDIMM, aprendo a configurazioni ibride. Un esempio pratico è l’uso simultaneo di un modulo da 8 GB e uno da 16 GB, per un totale di 24 GB. In questo scenario, il sistema sfrutta i sub-canali disponibili per mantenere un buon livello di prestazioni senza richiedere la sostituzione dei moduli già installati.

L’aggiornamento è disponibile per tutti i modelli compatibili e può essere scaricato dal sito ufficiale dell’azienda. Installare la versione più recente del BIOS è necessario per attivare il supporto alle nuove memorie e beneficiare delle opzioni di espansione più economiche offerte da questa tecnologia.