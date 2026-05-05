GIGABYTE aggiorna il BIOS, supporto alle memorie HUDIMM DDR5 sulle schede Intel serie 800 700 e 600

Giuseppe Saieva | 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

GIGABYTE aggiorna il BIOS delle sue schede madri Intel per supportare le memorie HUDIMM DDR5 e ridurre i costi di assemblaggio. Il nuovo firmware consente configurazioni più flessibili anche con moduli misti.

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GIGABYTE aggiorna il BIOS, supporto alle memorie HUDIMM DDR5 sulle schede Intel serie 800 700 e 600

GIGABYTE ha rilasciato un aggiornamento del BIOS destinato alle proprie schede madri con chipset Intel delle serie 800, 700 e 600. La novità principale è l’introduzione del supporto alle memorie HUDIMM, una variante delle DDR5 progettata per abbassare i costi dei moduli e rendere più accessibili le configurazioni di nuova generazione.

Le memorie HUDIMM si distinguono dalle tradizionali UDIMM DDR5 per l’uso di un solo sub-canale di comunicazione invece di due. Questa scelta riduce il numero di chip necessari all’interno di ogni modulo e consente ai produttori di contenere i costi di produzione. Il nuovo firmware gestisce automaticamente il riconoscimento e l’inizializzazione di questi moduli, evitando operazioni manuali e garantendo una configurazione immediata.

Un elemento rilevante dell’aggiornamento riguarda la possibilità di combinare moduli diversi. Le schede madri GIGABYTE aggiornate permettono infatti di utilizzare insieme HUDIMM e UDIMM, aprendo a configurazioni ibride. Un esempio pratico è l’uso simultaneo di un modulo da 8 GB e uno da 16 GB, per un totale di 24 GB. In questo scenario, il sistema sfrutta i sub-canali disponibili per mantenere un buon livello di prestazioni senza richiedere la sostituzione dei moduli già installati.

L’aggiornamento è disponibile per tutti i modelli compatibili e può essere scaricato dal sito ufficiale dell’azienda. Installare la versione più recente del BIOS è necessario per attivare il supporto alle nuove memorie e beneficiare delle opzioni di espansione più economiche offerte da questa tecnologia.

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