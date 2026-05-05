ASUSTOR al Computex 2026, nuovi NAS con AI locale e storage fino a 2 PB per aziende

ASUSTOR presenta al Computex 2026 nuove soluzioni di storage con AI locale e USB4 per velocizzare i dati e gestire carichi complessi, introducendo sistemi che arrivano fino a 2 petabyte per aziende e professionisti.

Durante il Computex 2026 di Taipei, ASUSTOR ha mostrato le prossime evoluzioni nel settore dello storage di rete, puntando su intelligenza artificiale integrata direttamente nei dispositivi e sulla connettività USB4. L’obiettivo è rendere più rapidi i trasferimenti di dati e alleggerire i processi, soprattutto in ambiti dove i volumi da gestire sono elevati.

Le nuove soluzioni introducono sistemi capaci di elaborare informazioni in locale senza dipendere dal cloud, riducendo i tempi di risposta. L’adozione dello standard USB4 permette di aumentare la velocità di comunicazione tra dispositivi, con vantaggi evidenti per chi lavora con file pesanti o flussi continui di dati.

Tra le novità spicca la serie Flashstor Gen3, pensata per creator e professionisti del digitale. Nonostante le dimensioni compatte, questi NAS integrano funzioni avanzate come il supporto all’AI locale e la connessione USB4 diretta. La presenza di grafica AMD Radeon e uscita HDMI consente il collegamento a monitor, trasformando il dispositivo in una postazione operativa completa, utile anche per eseguire sistemi operativi esterni e applicazioni di virtualizzazione.

Per il segmento aziendale, ASUSTOR ha introdotto il modello rack Lockerstor 24R Pro Gen2, progettato per ambienti data center. Il sistema dispone di 24 alloggiamenti e può essere ampliato tramite le unità Xpanstor 12R Gen2, arrivando fino a una capacità complessiva di 2 petabyte. La configurazione include alimentatori ridondanti da 550W certificati Platinum e connessioni dual-path, così da garantire continuità operativa anche in caso di guasti.

La gestione dell’infrastruttura avviene tramite il sistema operativo ADM e strumenti dedicati per il controllo di RAID e snapshot, elementi fondamentali per la protezione dei dati. I modelli enterprise della linea Lockerstor R Pro Gen2 e le unità di espansione Xpanstor sono coperti da una garanzia di cinque anni, pensata per un utilizzo intensivo e continuativo.

Nel corso dell’evento, l’azienda ha mostrato anche altre linee già presenti sul mercato, tra cui Lockerstor Gen3, AS54 e Drivestor Pro Gen2, confermando una proposta che copre sia ambienti professionali di piccole dimensioni sia infrastrutture più complesse.