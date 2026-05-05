Città del Sole, tornei Bioviva e giochi sulla biodiversità nei Kid Pass Days 2026

Città del Sole promuove la biodiversità con i tornei Bioviva Nature Challenge durante i Kid Pass Days 2026 e la Toys & Baby Week. Il 9 e 10 maggio venti negozi ospitano attività gratuite tra gioco educativo e scoperta della natura.

Il 9 e il 10 maggio i negozi Città del Sole ospitano una serie di attività dedicate ai più piccoli in occasione dei Kid Pass Days 2026 e della prima Toys & Baby Week. Venti punti vendita partecipano all’iniziativa, trasformandosi in spazi dove il gioco diventa occasione di apprendimento e scoperta.

Protagonista degli appuntamenti è il marchio francese Bioviva, scelto per rappresentare un modo di giocare legato alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente. Nei due giorni sono in programma tornei del gioco di carte Bioviva Nature Challenge, con sfide a eliminazione in cui i partecipanti mettono alla prova le proprie conoscenze su ecosistemi, natura e corpo umano.

Le carte utilizzate sono realizzate senza plastica e con materiali certificati FSC. L’obiettivo è proporre un’esperienza che unisca divertimento e contenuti educativi, seguendo un approccio che valorizza il gioco come strumento di crescita.

Nei punti vendita di Milano, le attività proseguono per tutta la settimana, dal 9 al 16 maggio. Oltre ai tornei, i bambini possono partecipare a un gioco sensoriale incentrato sulla biodiversità animale: all’interno di sacchetti di juta sono nascosti animali in miniatura del marchio Schleich, da riconoscere solo attraverso il tatto.

L’iniziativa si inserisce nel mese dedicato alla biodiversità e fa parte di un tour che attraversa diverse città italiane. La partecipazione ai tornei è gratuita, con prenotazione richiesta nei negozi aderenti.