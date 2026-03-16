Pasqua 2026 con Città del sole, uova personalizzate da riempire con giochi educativi

Città del sole propone per Pasqua 2026 uova personalizzabili da riempire con giochi educativi scelti direttamente in negozio. L’iniziativa riprende una tradizione della catena italiana, nata oltre cinquant’anni fa, che punta su regali pensati per ogni età.

Per Pasqua 2026 Città del sole ripropone una formula che negli anni è diventata un appuntamento fisso nei suoi negozi. Al posto della sorpresa già inserita nell’uovo, i clienti possono scegliere un contenitore di cartone colorato e riempirlo con il gioco preferito. L’idea è semplice: trasformare l’uovo pasquale in un regalo pensato su misura per chi lo riceverà.

La proposta nasce dalla filosofia che accompagna il marchio fin dalla sua fondazione, più di cinquant’anni fa. Per l’azienda il gioco educativo non è soltanto intrattenimento, ma un modo per stimolare curiosità, fantasia e scoperta a ogni età. Da qui la possibilità di selezionare personalmente la sorpresa, scegliendo tra le tante proposte presenti in negozio.

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Tra le idee pensate per i più piccoli c’è il Sonaglino palla ape, morbido e leggero, progettato per le prime esplorazioni delle mani dei neonati. Un oggetto semplice che accompagna i primi mesi di gioco, tra colori vivaci e suoni delicati.

Chi ama la natura può trovare spazio nell’uovo con il Quadrifoglio da coltivare. Il kit permette di seminare e osservare la crescita delle prime foglie, trasformando il regalo in un’attività che continua anche dopo le feste.

Per i bambini curiosi arriva Bioviva Nature Challenge Animali Divertenti, un gioco che mette alla prova la conoscenza del mondo animale attraverso domande e piccoli quiz. Ogni risposta diventa lo spunto per scoprire qualcosa di nuovo sugli animali e sugli ambienti in cui vivono.

I ragazzi che amano muoversi all’aria aperta possono scegliere la Bussola dell’esploratore, pensata per orientarsi durante escursioni e avventure. Un oggetto semplice che invita a guardare mappe, percorsi e direzioni.

Tra le sorprese più leggere c’è anche il Fischietto uccellino, piccolo strumento che riproduce il canto degli uccelli e richiama i suoni della primavera. Un gioco essenziale che si presta a essere portato all’aperto.

Le uova personalizzabili sono disponibili in tutti i negozi Città del sole. I clienti possono scegliere il contenitore e decidere direttamente in punto vendita quale gioco inserire, creando un regalo diverso da quello tradizionale.