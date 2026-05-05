Sarah Ferguson, nuovo nipote in arrivo: profilo basso dopo la gravidanza di Eugenie

Sarah Ferguson si prepara a farsi da parte dopo la gravidanza di Eugenie, annunciata con una foto su Instagram. Il nuovo arrivo previsto in estate riaccende l’attenzione sulla famiglia York e sui delicati equilibri pubblici.

La notizia della gravidanza della principessa Eugenie segna un momento felice per la famiglia reale britannica. La figlia di Sarah Ferguson e del principe Andrea aspetta il terzo figlio dal marito Jack Brooksbank, con nascita prevista per l’estate. L’annuncio è arrivato attraverso una foto condivisa sui social, in cui i piccoli August ed Ernest mostrano un’ecografia.

Per Sarah Ferguson, però, la gioia si accompagna a una scelta obbligata. Secondo osservatori della monarchia, l’ex duchessa di York dovrà limitare la propria esposizione pubblica in occasione della nascita del nipote, mantenendo un ruolo più defilato rispetto al passato.

Il nuovo bambino sarà il quinto nipote per Sarah Ferguson e per il principe Andrea, dopo la nascita di Athena, figlia della principessa Beatrice, arrivata lo scorso gennaio. L’attenzione mediatica resta alta soprattutto per via delle vicende legate ad Andrea, che continuano a influenzare la presenza pubblica dell’intera famiglia.

In occasione del battesimo di Athena, entrambi i genitori di Eugenie erano rimasti lontani dai riflettori, evitando di comparire nelle immagini ufficiali. Una linea prudente che potrebbe essere confermata anche nei prossimi mesi, proprio per non distogliere l’attenzione dalla nuova nascita.

Il comunicato diffuso da Buckingham Palace ha confermato che il re Carlo è stato informato della gravidanza ed è soddisfatto della notizia. Il bambino, che non avrà il titolo di Altezza Reale, entrerà comunque nella linea di successione al trono, collocandosi al quindicesimo posto.