Sarah Ferguson sparita dopo l'arresto di Andrea, ipotesi fuga negli Emirati

Sarah Ferguson è sparita dai radar dopo l’arresto dell’ex marito Andrea e le accuse legate a Epstein. La duchessa avrebbe lasciato Windsor e potrebbe trovarsi negli Emirati Arabi, dopo un passaggio tra Francia e Qatar.

Nel giorno in cui Andrea Mountbatten-Windsor è stato arrestato nella sua residenza nel Norfolk, nel giorno del suo 66° compleanno, un’altra figura della famiglia reale è uscita di scena. Sarah Ferguson, ex duchessa di York, non si trova più a Windsor e la sua posizione resta incerta.

Dopo la revoca dei titoli e l’ordine di lasciare il Royal Lodge, dove aveva continuato a vivere accanto all’ex marito, Ferguson si è allontanata senza una destinazione ufficiale. Andrea, fratello di re Carlo, si è spostato temporaneamente nella tenuta di Sandringham, mentre di lei non si hanno conferme.

Le indiscrezioni parlano di un viaggio negli Emirati Arabi Uniti, preceduto da alcuni giorni trascorsi sulle Alpi francesi, ospite di amici. Spostamenti rapidi e senza annunci, che hanno alimentato le ipotesi su una volontà precisa di restare lontana dai riflettori.

Negli ultimi giorni sarebbe stata vista anche con la figlia, la principessa Eugenie, a Doha. Qui Eugenie ha partecipato ad Art Basel Qatar 2026 nel suo ruolo di direttrice per la galleria Hauser & Wirth. La presenza della madre in città non è stata ufficializzata, ma diversi osservatori la danno per certa.

Secondo fonti vicine alla vicenda, Ferguson starebbe cercando di ricostruire la propria immagine pubblica, anche alla luce delle polemiche sui presunti legami con Jeffrey Epstein. Si parla della ricerca di un nuovo team di comunicazione per gestire il rientro sulla scena pubblica.

Il futuro resta aperto. Non seguirà Andrea nel suo trasferimento a Sandringham e non avrebbe intenzione di stabilirsi nella casa della figlia Beatrice nelle Cotswolds. Tra le opzioni valutate c’è anche la residenza di Eugenie in Portogallo, almeno in una fase temporanea, in attesa di una sistemazione definitiva.