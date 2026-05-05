Romeow a Roma, il bistrot vegano con gatti conquista vip e turisti nel quartiere Ostiense

Valentina de Matteis ha lasciato un lavoro stabile per aprire Romeow a Roma, un bistrot vegano con gatti adottati. Nel quartiere Ostiense il locale è diventato una meta frequentata da turisti e volti noti grazie a un’idea fuori dagli schemi.

Nel cuore dell’Ostiense, a Roma, un locale ha trovato una formula originale che mescola cucina vegetale e amore per gli animali. Si chiama Romeow ed è nato dall’intuizione di Valentina de Matteis, che ha deciso di lasciare un impiego sicuro per costruire un progetto personale capace di unire ristorazione e rispetto per i gatti.

Prima di questa scelta, de Matteis lavorava all’Ama, con uno stipendio fisso e tutte le garanzie del pubblico impiego. A un certo punto però quella stabilità non le bastava più. Il desiderio di cambiare ritmo e dare spazio a un’idea diversa l’ha portata a immaginare un luogo che rispecchiasse davvero ciò che cercava anche come cliente.

Il locale ospita una colonia felina adottata, ma non si tratta di un semplice elemento decorativo. Gli animali vivono in spazi progettati per loro, con percorsi sopraelevati e aree dedicate, lontane dalla cucina. La gestione coinvolge anche professionisti come veterinari e comportamentalisti per garantire condizioni adeguate e sicure.

La proposta gastronomica segue la stessa linea precisa: il menu è interamente vegetale e punta su piatti originali senza replicare ricette tradizionali. Tra le portate compaiono preparazioni come pad thai, seitan tonnato e focacce con ricotta di mandorle, accanto a piatti ispirati a cucine internazionali.

L’apertura non è stata immediata. All’inizio mancavano riferimenti normativi per un’attività di questo tipo e anche le autorità sanitarie si sono trovate davanti a un progetto inedito. Con il tempo però il bistrot si è affermato, riempiendo i tavoli ogni giorno e attirando una clientela sempre più ampia.

Tra i frequentatori non mancano personaggi noti. Angelina Jolie è passata dal locale insieme alla figlia, accolta con discrezione e semplicità. Nel corso degli anni sono stati avvistati anche Francesco Totti, Ilary Blasi, Maria De Filippi, Giorgia, Pino Insegno, Chris Smalling e Thom Yorke dei Radiohead.

Accanto ai nomi celebri, il bistrot continua a essere frequentato soprattutto da famiglie, turisti e appassionati di animali. Molti entrano per curiosità e tornano per la cucina, mentre altri scoprono una passione per i gatti proprio dopo aver trascorso del tempo tra i tavoli di Romeow.