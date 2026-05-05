Doris Fisher morta a 94 anni, addio alla fondatrice di Gap e al suo impero da 16 miliardi

Doris Fisher è morta a San Francisco a 94 anni per cause naturali, lasciando il marchio Gap nato nel 1969 insieme al marito e un patrimonio familiare miliardario distribuito tra figli e discendenti.

È scomparsa a San Francisco Doris Fisher, imprenditrice statunitense e cofondatrice di Gap. Aveva 94 anni e si è spenta serenamente sabato, circondata dai familiari. L’azienda ha confermato la notizia, ricordando che lascia tre figli, dieci nipoti e tredici pronipoti.

Con il marito Don Fisher, morto nel 2009, aveva dato vita a uno dei marchi di abbigliamento più riconoscibili negli Stati Uniti. Il gruppo, oggi valutato circa 16 miliardi di dollari, si è affermato proponendo capi semplici e accessibili, pensati per un pubblico ampio. Nei negozi, l’attenzione era rivolta a scaffali sempre riforniti e spazi comodi per provare i vestiti.

Lo stile promosso da Gap ha segnato un’epoca: jeans, t-shirt bianche, giacche leggere e felpe dai colori neutri. Un guardaroba essenziale, pratico e curato, capace di definire un’idea precisa di moda americana, lontana dagli eccessi e orientata alla quotidianità.

In un periodo in cui poche donne occupavano ruoli di vertice nel business, Doris Fisher contribuì a costruire l’identità visiva e culturale del marchio. Lavorava a stretto contatto con i team aziendali, seguendo sia la progettazione sia la realizzazione dei prodotti.

Accanto all’attività imprenditoriale, la famiglia Fisher ha sostenuto numerose iniziative culturali e sociali. Possedeva una vasta raccolta di arte moderna e contemporanea e ha donato oltre 1.100 opere al Museo di Arte Moderna di San Francisco. Doris era inoltre coinvolta in programmi educativi dedicati a studenti provenienti da contesti difficili.

Nel ricordo diffuso dall’azienda, Gap sottolinea come la visione di Fisher abbia influenzato profondamente il marchio, contribuendo a definire uno stile riconoscibile e ancora oggi presente nelle collezioni.