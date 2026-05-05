Caro energia, stangata fino a 2270 euro per le famiglie italiane secondo il Fondo monetario

Oya Celasun del Fondo monetario internazionale avverte che il caro energia farà crescere le spese familiari, con rincari fino a 2.270 euro in Italia nello scenario peggiore, mentre i prezzi restano elevati e incidono sui consumi.

Il Fondo monetario internazionale stima un aumento consistente dei costi energetici per le famiglie italiane nei prossimi mesi. Secondo le valutazioni diffuse durante una riunione dell’Eurogruppo, l’impatto potrebbe oscillare tra circa 450 euro in uno scenario considerato stabile e fino a 2.270 euro in caso di peggioramento delle condizioni.

I dati sono stati illustrati da Oya Celasun, vicedirettrice per l’Europa del Fondo, che ha spiegato come l’aumento dei prezzi dell’energia stia già incidendo sui bilanci domestici in tutta l’Unione europea. In media, una famiglia europea potrebbe perdere circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% della spesa complessiva per i consumi.

Le differenze tra i Paesi restano marcate. In Slovacchia la perdita stimata supera i 600 euro, mentre in Svezia si ferma attorno ai 134 euro. Se si considera invece lo scenario più critico delineato nel World Economic Outlook di aprile 2026, il costo medio per le famiglie europee salirebbe fino a 1.750 euro.

Per l’Italia, le simulazioni indicano una forbice ampia legata all’andamento dei prezzi energetici. Le proiezioni tengono conto di un contesto in cui i mercati mostrano crescente incertezza, con aspettative sempre più orientate verso scenari sfavorevoli.

Il quadro macroeconomico dell’area euro riflette queste tensioni. La crescita dovrebbe rallentare all’1,1% nel 2026 e all’1,2% nel 2027, mentre l’inflazione è prevista al 2,6% nel 2026 per poi scendere al 2,2% l’anno successivo. Nello scenario più negativo, l’Eurozona rischia di avvicinarsi a una fase recessiva, anche a causa del peso dell’energia sui consumi e sulle attività produttive.