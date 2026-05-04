Guerra Iran, rincari su carburanti e spesa fino a 926 euro in più per le famiglie italiane

La guerra in Iran spinge i prezzi in Italia a causa del caro energia e trasporti. In due mesi rincari diffusi colpiscono carburanti e spesa quotidiana, con un impatto stimato fino a 926 euro annui per famiglia.

Il conflitto in Iran sta avendo effetti diretti sulle tasche degli italiani. Secondo le stime del Codacons, entro la fine dell’anno una famiglia tipo potrebbe trovarsi a sostenere una spesa aggiuntiva fino a 926 euro a causa dell’aumento generalizzato dei prezzi.

L’impatto si è fatto sentire rapidamente. In appena due mesi, la crisi in Medio Oriente e la chiusura dello stretto di Hormuz hanno fatto salire i costi del trasporto delle merci. Questo ha avuto ripercussioni immediate sugli scaffali di negozi e supermercati, con aumenti evidenti soprattutto su frutta e verdura.

I rincari riguardano diversi prodotti alimentari. I piccoli frutti come mirtilli, lamponi e ribes registrano aumenti del 16,1%, mentre i legumi salgono di quasi il 10%. Gli ortaggi, tra cui zucchine, peperoni e pomodori, segnano un +8,6%, mentre la frutta fresca cresce fino al 7,8% e gli agrumi del 7,5%.

Il capitolo più pesante resta quello dei carburanti. Nonostante il taglio temporaneo delle accise, prorogato dal Consiglio dei ministri fino al 22 maggio 2026, il prezzo della benzina continua a salire. Oggi un pieno costa mediamente 9,15 euro in più, con un incremento di circa 18,3 centesimi al litro. Il gasolio, invece, resta stabile attorno ai 2,047 euro al litro.

Le conseguenze si estendono anche alle bollette domestiche. Il prezzo del gas è aumentato del 13% e, secondo le analisi di Facile.it, una famiglia potrebbe arrivare a spendere fino a 2.711 euro in più tra luce e gas. Con l’arrivo dell’estate, l’uso dei condizionatori incide ulteriormente: per raffrescare un’abitazione si stimano circa 144 euro, pari a un aumento del 19% rispetto al 2025.

Non solo casa e alimentari. Anche i trasporti registrano aumenti sensibili: i voli internazionali costano il 18,2% in più rispetto a febbraio, mentre i traghetti segnano rincari del 6%, contribuendo a rendere più cari gli spostamenti per vacanze e lavoro.