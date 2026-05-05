Benzina oltre 1,9 euro al litro, rincari fino a 17 cent e pieno più caro in tutta Italia

Home / Social News / Benzina oltre 1,9 euro al litro, rincari fino a 17 cent e pieno più caro in tutta Italia

Benzina sopra 1,9 euro al litro il 5 maggio per effetto dei rincari e delle accise, con aumenti fino a oltre 17 centesimi in pochi giorni e costi più alti per gli automobilisti soprattutto in autostrada e in alcune regioni

Benzina oltre 1,9 euro al litro, rincari fino a 17 cent e pieno più caro in tutta Italia

Il prezzo della benzina torna a salire e supera la soglia di 1,9 euro al litro per la prima volta da circa due anni. Nella giornata del 5 maggio la media nazionale in modalità self service raggiunge 1,926 euro al litro, mentre il gasolio si attesta a 2,044 euro, con un leggero calo rispetto ai giorni precedenti. Sulle autostrade i costi risultano ancora più elevati. Il prezzo medio della benzina in self service arriva a 1,981 euro al litro, mentre il diesel tocca quota 2,114 euro. Valori che incidono direttamente sulle spese di chi viaggia, soprattutto nei lunghi tragitti. Le variazioni dei listini mostrano movimenti diversi tra le compagnie. IP aumenta il prezzo consigliato della benzina di 6 centesimi al litro e riduce di 4 centesimi quello del gasolio. Q8 registra un lieve ribasso sulla benzina, mentre Tamoil riduce di un centesimo il diesel. Analizzando i dati complessivi dei distributori, la benzina self service si colloca mediamente a 1,901 euro al litro, mentre il diesel arriva a 2,049 euro. In modalità servito, invece, i prezzi salgono rispettivamente a 2,024 euro per la benzina e 2,187 euro per il gasolio. Il Gpl resta stabile attorno a 0,821 euro al litro, mentre il metano si aggira su 1,573 euro al chilo. Secondo le rilevazioni dell’Unione nazionale consumatori, l’aumento della benzina tra il 1° e il 5 maggio supera i 17 centesimi al litro. Questo si traduce in un costo aggiuntivo di oltre 8,5 euro per un pieno da 50 litri, con picchi superiori in alcune aree del Paese. Tra le regioni, gli incrementi più marcati si registrano a Trento, dove il prezzo cresce di 18,5 centesimi, seguito da Toscana, Lombardia e Piemonte con aumenti di circa 18 centesimi. In Veneto si sfiorano i 17,9 centesimi. I prezzi più alti in valore assoluto, esclusa la rete autostradale, si trovano a Bolzano, Trento, Valle d’Aosta e Calabria. Gli aumenti più contenuti si registrano invece in Molise e Basilicata, dove il rincaro si ferma intorno ai 15 centesimi al litro, con un impatto inferiore sul costo complessivo del rifornimento.

Notizie correlate

Benzina e gasolio in aumento, diesel oltre 2,1 euro al litro in tutta Italia Il gasolio supera i 2,1 euro al litro in Italia a causa dell’aumento dei carburanti, con rincari diffusi anche sulle autostrade e differenze tra regioni.

Benzina e diesel in aumento il 26 marzo 2026, prezzi oltre 2 euro al litro Prezzi di benzina e diesel tornano a salire il 26 marzo 2026 per nuovi rialzi delle compagnie.