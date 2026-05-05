Chihuahua abbandonato a Roma in una busta, Ercole salvato dopo una grave crisi respiratoria

Ercole, chihuahua di 15 anni, è stato trovato a Roma dentro una busta di plastica dopo un abbandono crudele. Un passante ha dato l’allarme permettendo il salvataggio, mentre il cane lottava tra la vita e la morte.

Un chihuahua anziano è stato recuperato a Roma in condizioni drammatiche dopo essere stato lasciato tra le sterpaglie, chiuso in una busta di plastica come un rifiuto. Il ritrovamento è avvenuto nella zona di Tor Vergata, dove un cittadino, insospettito da un movimento tra la vegetazione, ha contattato le forze dell’ordine facendo scattare l’intervento dei soccorritori.

Il cane, chiamato Ercole e stimato intorno ai 15 anni, è stato trasferito il 24 aprile al canile della Muratella. Fin dal primo momento le sue condizioni sono apparse molto gravi, segnate non solo dall’età avanzata ma anche da evidenti segni di abbandono e mancanza di cure.

Il giorno successivo la situazione è peggiorata improvvisamente. Il piccolo animale è stato colpito da una crisi respiratoria severa che ha richiesto ossigeno immediato e il trasferimento in una clinica veterinaria. I veterinari hanno lavorato per stabilizzarlo, mentre i volontari seguivano con apprensione ogni aggiornamento.

Dopo giorni delicati, Ercole è riuscito a superare la fase più critica ed è stato dimesso. Dovrà però continuare le cure con farmaci per il cuore e antibiotici. I volontari della LNDC Ostia APS, che stanno seguendo il caso, hanno deciso di occuparsi direttamente del cane per garantirgli assistenza costante.

L’associazione ha chiesto formalmente che Ercole non venga riconsegnato al proprietario e ha avviato un’azione legale per chiarire quanto accaduto. L’episodio è stato denunciato come un gesto di estrema crudeltà, con l’obiettivo di individuare i responsabili e procedere sia sul piano amministrativo che penale.

Nel frattempo, i volontari continuano a monitorare il recupero del cane, che resta sotto osservazione ma mostra segnali di ripresa. Il suo caso ha attirato l’attenzione di molti, diventando simbolo di una vicenda che ha colpito profondamente chi si occupa di tutela degli animali.