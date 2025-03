Roma, 45enne precipita da una finestra a Prati dopo una lite: è grave

Una donna di 45 anni è precipitata dal primo piano di un appartamento in circonvallazione Clodia 127, nel quartiere Prati a Roma, durante una lite. Nell'abitazione, adibita a casa d'appuntamenti, era presente un'altra persona, una connazionale della vittima, una transessuale sotto effetto di sostanze stupefacenti. La donna è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale Gemelli, dove è ricoverata in gravi condizioni. La polizia sta conducendo indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

Roma, incendio in concessionaria Tesla: distrutte 17 auto elettriche nella notte - Un incendio è divampato alle 4:30 di lunedì 31 marzo all’interno di una concessionaria Tesla situata in via Serracapriola, nella zona est di Roma. Le fiamme hanno coinvolto un’area esterna dove erano parcheggiate diverse auto elettriche, distruggendo completamente 17 veicoli.

Roma, 16enne accoltellato durante lite tra coetanei a Frascati - Un ragazzo italiano di 16 anni è stato accoltellato la sera del 29 marzo a Frascati, vicino a piazza Marconi, durante una lite scoppiata con altri coetanei. L’aggressione è avvenuta intorno alle 20:50 nel pieno centro cittadino, dove testimoni hanno riferito di aver visto un gruppo di giovani discutere animatamente prima che uno di loro venisse colpito con almeno un fendente all’addome.

Achille Lauro gira il video di Amor a Roma: fan in delirio al Foro Italico - Achille Lauro ha girato oggi a Roma il videoclip del suo nuovo brano "Amor", dedicato alla Capitale. Le riprese si sono svolte nel pomeriggio al Foro Italico, dove centinaia di fan si sono radunati per partecipare alle riprese. Lauro aveva annunciato l'evento sui social, invitando i suoi seguaci a unirsi a lui per celebrare la città eterna.