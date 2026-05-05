Sayf e Bianca Genovese, amore alla luce del sole dopo Sanremo tra dediche e foto insieme

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Sayf mostra la relazione con Bianca Genovese dopo Sanremo, la visibilità del Festival lo spinge a condividere il legame. Tra dediche sui social e momenti insieme, il rapper e la ballerina raccontano una storia nata dietro le quinte.

Sayf e Bianca Genovese, amore alla luce del sole dopo Sanremo tra dediche e foto insieme

Dopo il secondo posto al Festival di Sanremo, Sayf ha scelto di rendere pubblica la sua relazione con la ballerina Bianca Genovese. Il cantante, finora molto discreto sulla vita privata, ha iniziato a condividere immagini e momenti insieme alla compagna, conosciuta durante le settimane della kermesse ligure. Le prime tracce del rapporto sono apparse sui social già durante le prove del Festival, ma nelle settimane successive la coppia ha iniziato a mostrarsi con maggiore naturalezza. Tra gli scatti pubblicati, anche quelli di un breve soggiorno a Portofino, dove i due si sono concessi una pausa lontano dagli impegni. Nonostante la preparazione per l’uscita del nuovo album “Santissimo”, prevista per l’8 maggio, l’artista continua a ritagliarsi spazio per la relazione. Il 23 aprile Bianca Genovese, che su TikTok conta oltre 25 mila follower, ha condiviso una foto di coppia accompagnata da un biglietto scritto a mano da Sayf: parole intime in cui il cantante esprime il desiderio di restarle accanto e la difficoltà di separarsi per lavoro. La ballerina ha sostenuto pubblicamente il compagno anche nei momenti più importanti. Subito dopo la finale di Sanremo lo aveva definito il suo vincitore, mentre in occasione del Concertone del Primo Maggio ha pubblicato un’altra immagine insieme, aggiungendo una breve dedica: “Il mio sole”. La relazione era stata confermata dallo stesso Sayf già a marzo durante una puntata di Domenica In. Rispondendo alle domande di Mara Venier, il rapper aveva dichiarato di essere impegnato, salutando con un bacio in direzione della telecamera e un messaggio rivolto apertamente a Bianca.

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