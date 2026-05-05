Belve Crime debutta su Rai2, Francesca Fagnani intervista protagonisti di casi di cronaca nera

Francesca Fagnani torna in tv con Belve Crime il 5 maggio su Rai2, nuova versione dedicata ai casi di cronaca nera. In studio tre protagonisti di vicende giudiziarie raccontano la loro versione con dettagli e tensioni.

Martedì 5 maggio debutta in prima serata su Rai2 Belve Crime, il nuovo programma condotto da Francesca Fagnani che porta in tv una versione inedita del format già noto al pubblico. Questa volta al centro ci sono storie legate alla cronaca nera, raccontate direttamente da chi le ha vissute o ne è stato coinvolto.

Nel corso della prima puntata si siedono davanti alla conduttrice Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Prima delle interviste, ogni vicenda viene introdotta da Elisa De Marco, conosciuta online come Elisa True Crime, che ricostruisce i fatti principali e presenta i protagonisti.

Tra i casi affrontati spicca quello dell’omicidio di Carlo Mazza, noto come il giallo di Parma, uno degli episodi più discussi della cronaca italiana. La vicenda, avvenuta nel febbraio del 1986, intreccia elementi personali e interessi economici, con un delitto maturato nel centro storico della città emiliana.

Katharina Miroslawa, ex ballerina di nightclub, è stata condannata a oltre vent’anni di carcere per l’uccisione dell’imprenditore, avvenuta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, insieme al marito e al fratello. Durante l’intervista, la donna torna sulla sua posizione e contesta alcuni aspetti dell’inchiesta.

Nel dialogo con Francesca Fagnani emergono momenti di forte tensione, soprattutto quando Miroslawa difende la propria versione dei fatti e richiama elementi che, secondo lei, non sarebbero stati presi in considerazione durante il processo. La puntata si sviluppa attraverso domande dirette e risposte che riaprono uno dei casi più controversi della cronaca italiana.