Belve Crime torna su Rai 2, Fagnani riparte con interviste ai protagonisti di casi giudiziari
Belve Crime torna il 5 maggio su Rai 2 con Francesca Fagnani e interviste a protagonisti di casi giudiziari. Nella prima puntata tre ospiti raccontano le loro storie, introdotte dalla creator Elisa True Crime.
Martedì 5 maggio Belve Crime torna in prima serata su Rai 2 con una nuova stagione. Il programma, ideato e condotto da Francesca Fagnani, riprende la formula del talk originale concentrandosi su vicende legate alla cronaca nera e ai suoi protagonisti.
Al centro dello show ci sono interviste dirette a persone coinvolte in casi giudiziari, tra colpevoli, testimoni e figure che hanno avuto un ruolo nelle indagini. La conduttrice mantiene il suo stile incalzante, puntando a far emergere dettagli personali e passaggi poco noti delle storie raccontate.
Nella prima puntata siedono sullo sgabello Katharina Miroslawa, Roberto Savi e Rina Bussone. Ognuno di loro ripercorre la propria esperienza legata a episodi di cronaca che hanno segnato l’opinione pubblica.
A introdurre le interviste è Elisa True Crime, content creator e podcaster specializzata in racconti di cronaca. Il suo intervento iniziale offre un quadro dei fatti, utile per orientare lo spettatore prima del confronto diretto con gli ospiti.
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