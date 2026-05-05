Venezia, tre giovani cadono in un rio a San Polo: morto un ventenne, due salvati da una barca

Un ragazzo di 20 anni è morto a Venezia dopo essere caduto in acqua con due amici, probabilmente per cause accidentali. I due giovani sono stati soccorsi da una barca, mentre per lui non c’è stato nulla da fare.

Un ragazzo di 20 anni ha perso la vita nelle acque di Venezia dopo essere finito in un canale insieme ad altri due coetanei. L’episodio è avvenuto all’alba di martedì 5 maggio 2026, nel sestiere di San Polo, lungo il Rio Marin. L’allarme è scattato poco dopo le 5.30, quando alcuni presenti hanno segnalato la caduta in acqua dei tre giovani.

I primi soccorsi sono arrivati rapidamente grazie a un’imbarcazione di passaggio, che è riuscita a recuperare due dei ragazzi. Il terzo, invece, è scomparso sotto la superficie e non è più riemerso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con due autopompe lagunari dalla sede di Dorsoduro, affiancati dai sommozzatori del nucleo regionale.

Dopo oltre un’ora di ricerche, intorno alle 7.15, i sub hanno individuato il corpo del ventenne nelle acque davanti alla caserma della Guardia di Finanza di Campo San Polo. Il recupero è avvenuto senza possibilità di rianimazione.

L’identità della vittima non è ancora stata confermata. Dai primi accertamenti, il giovane indossava abiti civili ma non aveva con sé documenti. I due ragazzi salvati risultano essere cittadini polacchi e sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine, anche se la comunicazione si è rivelata complessa perché parlano esclusivamente la loro lingua.

Gli investigatori stanno cercando di chiarire la dinamica dell’accaduto. La Guardia di Finanza ha acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della propria caserma, che riprendono l’area in cui si è verificata la caduta. Le verifiche sono in corso per capire se si sia trattato di un incidente o se vi siano altri elementi da approfondire.