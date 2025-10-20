Tragedia a Trecate, treno investe tre giovani: un morto e due feriti gravi

Grave incidente ferroviario alla stazione di Trecate, in provincia di Novara. Un giovane è morto e altri due sono rimasti feriti, uno in codice rosso e l’altro in codice giallo, dopo essere stati travolti da un treno.

Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero tre ragazzi di circa vent’anni, di origine straniera. Dalle prime ricostruzioni sembra che i giovani abbiano attraversato i binari mentre sopraggiungeva un convoglio partito da Torino e diretto a Milano.

Immediato l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, che stanno eseguendo gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. La circolazione ferroviaria è al momento interrotta in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi sul posto.