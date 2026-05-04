Ascanio Pacelli e Katia Pedrotti, 21 anni insieme e un legame che resiste grazie al desiderio

Ascanio Pacelli racconta perché il suo amore per Katia Pedrotti dura da 21 anni e attribuisce la solidità del rapporto al desiderio mai spento. Dalla nascita al Grande Fratello al matrimonio e ai figli, la coppia resta unita.

Ascanio Pacelli torna a parlare della sua relazione con Katia Pedrotti e lo fa senza giri di parole. Ospite in televisione, racconta che dopo oltre vent’anni il loro rapporto continua a reggersi su un elemento preciso: l’attrazione fisica. Un sentimento che, a suo dire, non si è mai affievolito e che ancora oggi li tiene uniti senza bisogno di cercare altrove.

Pacelli spiega che una relazione lunga richiede anche capacità di accettare l’altro, con pregi e limiti. Ma nel loro caso c’è qualcosa che ha fatto la differenza fin dall’inizio. “Ci piacciamo ancora molto”, dice, sottolineando come il desiderio sia cambiato nel tempo, ma non sia mai venuto meno. È proprio questa continuità ad aver dato stabilità alla coppia.

La loro storia nasce nel 2004, sotto i riflettori del Grande Fratello. Lui determinato e diretto, lei vivace e inizialmente più sfuggente. Quel gioco di sguardi e provocazioni davanti alle telecamere si è trasformato rapidamente in qualcosa di concreto anche fuori dalla casa, fino a diventare una relazione solida.

L’anno successivo i due si sposano in un castello a Bracciano, dando ufficialmente inizio alla loro vita insieme. Dal matrimonio nascono due figli, Matilda e Tancredi, che diventano il centro della famiglia costruita negli anni.

Non sono mancati momenti difficili, che entrambi hanno riconosciuto pubblicamente. Tuttavia, ogni crisi è stata superata senza mettere in discussione il legame. Oggi Pacelli e Pedrotti continuano a essere una delle coppie più longeve della televisione italiana, con una storia che prosegue lontano dai riflettori ma senza perdere intensità.