Paltrinieri trascina l'Italia, oro nella staffetta a Golfo Aranci e podio nella Coppa del Mondo

Gregorio Paltrinieri guida l’Italia al successo nella staffetta a Golfo Aranci, decisiva la prova in mare dopo le difficoltà nella 10 km. La tappa sarda della Coppa del Mondo rilancia gli azzurri con risultati concreti e una partecipazione internazionale.

Golfo Aranci si conferma punto di riferimento per il nuoto in acque libere. La tappa sarda della World Aquatics Open Water World Cup ha riunito atleti da tutto il mondo in un contesto spettacolare, dove la competizione si è decisa tra strategia e resistenza. Dopo gare equilibrate nelle precedenti tappe, l’Italia ha trovato qui il riscatto.

Il momento decisivo è arrivato con la staffetta 4x1500 mista, dominata dagli azzurri grazie a una prova compatta. Giulia Berton, Ginevra Taddeucci e Andrea Filadelli hanno costruito il vantaggio, poi consolidato da Gregorio Paltrinieri, che ha chiuso la gara con autorità portando l’Italia al primo posto.

Per Paltrinieri si tratta di una risposta importante dopo le difficoltà incontrate nella 10 km, penalizzato dalle basse temperature dell’acqua. A Golfo Aranci ha invece trovato condizioni favorevoli, contribuendo al successo di squadra e conquistando anche il terzo posto nella 3 km Knockout.

Tra i protagonisti spicca Andrea Filadelli, che continua a mantenere una posizione di rilievo nella classifica generale grazie ai piazzamenti ottenuti tra Ibiza e la Sardegna. Determinante anche la determinazione di Ginevra Taddeucci, rientrata in gara dopo un ritiro nella 10 km causato da una congestione.

L’evento ha visto la partecipazione di 179 atleti provenienti da 28 Paesi, confermando il valore internazionale della tappa. L’organizzazione, affidata all’Aquatic Team Freedom guidato da Silvia Fioravanti, ha gestito ogni fase della manifestazione, garantendo continuità a un appuntamento ormai consolidato.

La Sardegna guarda già avanti. La candidatura per le edizioni 2027 e 2028 punta a rafforzare la presenza nel circuito mondiale, dopo risultati sportivi e numeri che confermano la crescita della manifestazione.