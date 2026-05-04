Flotilla fermata da Israele, procura di Roma indaga per sequestro di persona sul caso Abukeshek

La procura di Roma apre un’inchiesta per sequestro di persona dopo il fermo della Flotilla vicino a Creta da parte delle forze israeliane. Al centro il caso di un attivista trasferito in carcere mentre gli altri venivano rilasciati.

La procura di Roma ha avviato un’indagine per sequestro di persona dopo il blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, partite il 26 aprile dalla Sicilia e fermate nella notte del 29 aprile in acque internazionali nei pressi di Creta. Il fascicolo nasce da tre esposti presentati nelle ultime settimane.

Tra i casi segnalati c’è quello di Saif Abdelrahim Abukeshek, attivista palestinese con cittadinanza spagnola e svedese e membro del direttivo della missione. L’uomo si era imbarcato ad Augusta e, dopo aver viaggiato inizialmente sulla nave Batolo con bandiera francese, era passato sull’imbarcazione Eros 1, registrata in Italia.

Secondo quanto riferito dal team legale, la nave sarebbe stata raggiunta da un mezzo militare israeliano e personale in uniforme avrebbe proceduto al prelevamento forzato dell’attivista e degli altri membri dell’equipaggio. Mentre questi ultimi sono stati fatti sbarcare in Grecia, Abukeshek e un altro esponente della missione, Thiago Avila, sono stati trasferiti in carcere in Israele.

Parallelamente, negli uffici giudiziari romani è già aperto un secondo procedimento legato a un episodio precedente. Riguarda gli esposti presentati da attivisti e parlamentari italiani fermati lo scorso ottobre vicino alla costa di Gaza durante un’altra missione della stessa flottiglia e poi rimpatriati.

In quel fascicolo, al momento contro ignoti, i reati ipotizzati sono tortura, rapina, sequestro di persona e danneggiamento con rischio di naufragio. Il pubblico ministero Stefano Opilio ha già raccolto le testimonianze dei partecipanti per ricostruire le fasi della navigazione, inclusi gli attacchi con droni, e l’abbordaggio delle forze israeliane con il successivo trattenimento.

Nei prossimi giorni i magistrati italiani sono pronti a inviare una richiesta di rogatoria internazionale alle autorità israeliane per ottenere chiarimenti su quanto accaduto durante entrambe le operazioni.