Valentina Persia e la chirurgia dopo il parto a 43 anni

Valentina Persia racconta di aver scelto la chirurgia estetica dopo il parto gemellare a 43 anni a causa di una diastasi addominale e di due ernie. La comica spiega anche la decisione di intervenire sul seno dopo l’allattamento.

Valentina Persia ha parlato apertamente della sua esperienza dopo la maternità, spiegando le ragioni che l’hanno portata a ricorrere alla chirurgia estetica. Ospite del programma condotto da Caterina Balivo, la comica ha raccontato di aver affrontato cambiamenti fisici importanti dopo la gravidanza gemellare arrivata a 43 anni.

Dopo il parto, il recupero non è stato semplice. Persia ha spiegato di aver sviluppato una diastasi addominale, una separazione dei muscoli dell’addome che le provocava gonfiore marcato soprattutto nelle ore serali. A questa condizione si sono aggiunte anche due ernie, che hanno reso necessario un intervento chirurgico per ripristinare la parete addominale.

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L’operazione non si è limitata all’addome. Durante lo stesso percorso, l’attrice ha scelto di intervenire anche sul seno, svuotato dopo l’allattamento. In accordo con il chirurgo, ha deciso per una mastoplastica additiva, spiegando che si trattava di una scelta legata al desiderio di ritrovare equilibrio con il proprio corpo.

Le critiche sui social non sono mancate, con diversi commenti rivolti al suo aspetto e alla decisione di modificare il proprio corpo. Persia ha risposto senza esitazioni, mantenendo il suo stile diretto e ironico. Ha chiarito di non sentirsi in dovere di giustificare le proprie scelte personali.

Nel suo racconto ha ribadito anche un altro punto: diventare madre non significa rinunciare alla propria immagine. La comica ha spiegato di voler continuare a sentirsi donna e a piacersi, senza dover dare spiegazioni su come decide di vestirsi o di presentarsi.