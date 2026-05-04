David di Donatello 2026, vince Una battaglia dopo l'altra miglior film internazionale

David di Donatello 2026 premia Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson come miglior film internazionale dopo il successo agli Oscar. Il riconoscimento arriva alla vigilia della cerimonia a Cinecittà, trasmessa in diretta su Rai1.

Il film Una battaglia dopo l’altra, diretto da Paul Thomas Anderson, conquista il David di Donatello come Miglior film internazionale. La premiazione è prevista per mercoledì 6 maggio durante la cerimonia ufficiale trasmessa in prima serata su Rai1 dagli studi di Cinecittà, con conduzione affidata a Flavio Insinna e Bianca Balti.

La storia segue Bob, interpretato da Leonardo DiCaprio, un ex rivoluzionario ormai in declino che vive ai margini della società insieme alla figlia Willa, interpretata da Chase Infiniti. Quando il suo storico nemico, interpretato da Sean Penn, riemerge dopo anni e la ragazza scompare, l’uomo intraprende una ricerca disperata che lo costringe a fare i conti con il proprio passato.

Il film arriva ai David dopo un percorso già segnato da importanti riconoscimenti. Agli Oscar ha ottenuto sei statuette su tredici candidature, tra cui Miglior film. Paul Thomas Anderson è stato premiato per la regia e la sceneggiatura non originale, mentre Andy Jurgensen ha vinto per il montaggio e Cassandra Kulukundis per il casting. Sean Penn ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista.

Nella categoria internazionale, l’opera di Anderson ha superato titoli come “Io sono ancora qui” di Walter Salles, “La voce di Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, “The Brutalist” di Brady Corbet e “Un semplice incidente” di Jafar Panahi.

Tra gli altri riconoscimenti già annunciati spiccano il Premio alla Carriera a Gianni Amelio, il David Speciale assegnato a Bruno Bozzetto, il Premio Speciale Cinecittà David 71 a Vittorio Storaro e il David dello Spettatore a “Buen camino” di Gennaro Nunziante. La cerimonia sarà trasmessa anche su Rai Radio2 e disponibile in streaming su RaiPlay.