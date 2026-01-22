Oscar 2026, tutte le nomination: da I peccatori a Una battaglia dopo l'altra e la nuova categoria miglior casting

Le nomination agli Oscar 2026 delineano una corsa aperta tra grandi autori, titoli ambiziosi e un’importante novità: debutta la categoria per il miglior casting nella 98ª edizione dei premi, in programma il 15 marzo.

La corsa agli Oscar 2026 entra nel vivo con una lista di candidature che mescola cinema d’autore, grandi produzioni e storie intime. Tra i film in gara per il miglior film figurano Marty Supreme, Una battaglia dopo l'altra, I peccatori (Sinners), Bugonia, F1 - Il film, Frankenstein, Hamnet - Nel nome del figlio, L’agente segreto, Sentimental Value e Train Dreams.

L’edizione numero 98 segna anche un passaggio storico con l’introduzione del premio per il miglior casting, destinato a valorizzare il lavoro spesso invisibile dietro la scelta degli interpreti. Una novità accolta con grande attenzione dall’industria cinematografica.

Nella categoria regia si confrontano Chloé Zhao per Hamnet - Nel nome del figlio, Josh Safdie per Marty Supreme, Paul Thomas Anderson per Una battaglia dopo l’altra, Ryan Coogler per I peccatori e Joachim Trier per Sentimental Value.

Le candidature per la miglior attrice comprendono Jessie Buckley (Hamnet – Nel nome del figlio), Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Kate Hudson (Song Sung Blue – Una melodia d’amore), Renate Reinsve (Sentimental Value) ed Emma Stone per Bugonia.

Tra i protagonisti maschili spiccano Timothée Chalamet per Marty Supreme, Leonardo DiCaprio per Una battaglia dopo l’altra, Ethan Hawke per Blue Moon, Michael B. Jordan per I peccatori e Wagner Moura per L’agente segreto.

Per i ruoli non protagonisti femminili sono in gara Teyana Taylor (Una battaglia dopo l’altra), Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value), Amy Madigan (Weapons) e Wunmi Mosaku per I peccatori.

Nel comparto maschile di supporto figurano Benicio del Toro e Sean Penn per Una battaglia dopo l'altra, Delroy Lindo per I peccatori e Stellan Skarsgård per Sentimental Value.

L’animazione vede tra i titoli candidati Arco, Elio, KPop Demon Hunters, La piccola Amélie e Zootropolis 2, mentre tra i cortometraggi emergono Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan e The Three Sisters.

Tra le altre categorie tecniche e artistiche tornano più volte Hamnet, Marty Supreme, Una battaglia dopo l'altra, L’agente segreto, I peccatori, Frankenstein, Train Dreams e Avatar: Fuoco e Cenere, confermando la centralità di questi titoli nella competizione complessiva.