GTA Online, arriva Old School Hits con bonus quadrupli e nuove ricompense settimanali

Rockstar lancia Old School Hits su GTA Online, nuova missione creata dai fan che richiama i capitoli storici della saga. Ricompense aumentate e bonus speciali spingono i giocatori a partecipare fino al 6 maggio.

Debutta su GTA Online la missione Old School Hits, prima esperienza della community messa in evidenza da Rockstar. Il contenuto, realizzato con il nuovo Creatore di missioni, rende omaggio a tre episodi storici della saga e coinvolge bersagli di alto profilo in un’operazione ad alto rischio.

Per accedere basta raggiungere il punto indicato a Legion Square. Completando la missione entro il 6 maggio si ottengono GTA$ e RP quadruplicati. Inoltre, il completamento consente di chiudere la sfida settimanale e incassare un bonus extra di 100.000 GTA$.

Old School Hits nasce dalla collaborazione con GTA Series Videos, gruppo di fan di lunga data che ha contribuito allo sviluppo del contenuto. Rockstar punta così a valorizzare le creazioni della community, anticipando nuove missioni e modalità che arriveranno nel corso del mese di maggio.

Tra le attività della settimana tornano gli incarichi legati a Martin Madrazo. Chi possiede un’agenzia di cauzioni può partecipare agli Assassinii di Madrazo e ottenere ricompense doppie, che diventano ancora più alte utilizzando l’arma suggerita dal boss.

Anche le missioni affidate da Franklin ricevono un potenziamento. Gli Omicidi in linea, accessibili dopo il terzo Contratto confidenziale, garantiscono GTA$ e RP tripli. Le operazioni richiedono l’uso dei telefoni pubblici per evitare intercettazioni.

Spazio anche alle competizioni su pista. Le gare per ruote scoperte offrono ricompense triplicate, così come la prova a tempo settimanale “Giù per il Chiliad”. I veicoli della categoria sono disponibili con sconti dedicati per facilitare la partecipazione.

Tra le novità estetiche spicca la livrea Big Minimus Energy, pensata per la berlina Annis Minimus. Il design aggressivo è disponibile nelle officine di Los Santos e presso Luxury Autos.

Numerosi veicoli sono proposti con il 30% di sconto, tra cui Progen PR4, Benefactor BR8, Pegassi Osiris e Grotti Turismo Classic. Riduzioni anche su armi e equipaggiamenti nel Furgone delle armi, con offerte aggiuntive riservate agli abbonati GTA+.