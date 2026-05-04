Elodie festeggia i 36 anni, l'abbraccio con Franceska Nuredini conquista i social

Elodie celebra i suoi 36 anni insieme alla ballerina Franceska Nuredini e lo fa con uno scatto intimo pubblicato sui social. L’immagine, condivisa su Instagram, mostra un abbraccio che racconta un rapporto speciale.

Il compleanno di Elodie prende forma su Instagram attraverso una fotografia in bianco e nero pubblicata da Franceska Nuredini. Nello scatto le due si stringono in un abbraccio, accompagnato soltanto da un piccolo cuore bianco. Un gesto semplice che, senza parole, lascia spazio all’interpretazione e racconta la complicità costruita negli ultimi mesi sul palco.

La danzatrice, reduce dai festeggiamenti per i suoi 24 anni, ha condiviso l’immagine in un momento familiare e raccolto. Nessun messaggio esplicito, nessuna dichiarazione pubblica, ma una presenza costante che suggerisce un legame profondo, nato durante il lavoro insieme e cresciuto lontano dai riflettori.

Negli anni passati la vita privata della cantante era finita spesso sotto i riflettori, tra la relazione con Marracash e quella con il pilota Andrea Iannone. Oggi invece la scelta è diversa. Elodie mantiene una linea più riservata, evitando di esporre i sentimenti ma continuando a condividere frammenti di quotidianità tra viaggi, vacanze e momenti domestici.

Alle spalle resta un percorso artistico costruito passo dopo passo. Nata nel quartiere Quartaccio di Roma nel 1990, la cantante ha affrontato rifiuti e ripartenze, dal provino mancato a X Factor nel 2008 fino alla svolta ad Amici nel 2015. Da allora sono arrivati cinque album e una trasformazione che l’ha portata verso un’immagine sempre più internazionale.

Oggi, tra musica e vita privata, l’artista mostra un equilibrio diverso. Lo scatto condiviso per il compleanno diventa così il simbolo di una fase nuova, fatta di stabilità e consapevolezza, lontana dalle etichette e dalle esposizioni eccessive.