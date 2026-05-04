Elodie festeggia i 36 anni, l'abbraccio con Franceska Nuredini conquista i social

Luca Bianchi | 4 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Elodie celebra i suoi 36 anni insieme alla ballerina Franceska Nuredini e lo fa con uno scatto intimo pubblicato sui social. L’immagine, condivisa su Instagram, mostra un abbraccio che racconta un rapporto speciale.

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Elodie festeggia i 36 anni, l'abbraccio con Franceska Nuredini conquista i social

Il compleanno di Elodie prende forma su Instagram attraverso una fotografia in bianco e nero pubblicata da Franceska Nuredini. Nello scatto le due si stringono in un abbraccio, accompagnato soltanto da un piccolo cuore bianco. Un gesto semplice che, senza parole, lascia spazio all’interpretazione e racconta la complicità costruita negli ultimi mesi sul palco.

La danzatrice, reduce dai festeggiamenti per i suoi 24 anni, ha condiviso l’immagine in un momento familiare e raccolto. Nessun messaggio esplicito, nessuna dichiarazione pubblica, ma una presenza costante che suggerisce un legame profondo, nato durante il lavoro insieme e cresciuto lontano dai riflettori.

Negli anni passati la vita privata della cantante era finita spesso sotto i riflettori, tra la relazione con Marracash e quella con il pilota Andrea Iannone. Oggi invece la scelta è diversa. Elodie mantiene una linea più riservata, evitando di esporre i sentimenti ma continuando a condividere frammenti di quotidianità tra viaggi, vacanze e momenti domestici.

Alle spalle resta un percorso artistico costruito passo dopo passo. Nata nel quartiere Quartaccio di Roma nel 1990, la cantante ha affrontato rifiuti e ripartenze, dal provino mancato a X Factor nel 2008 fino alla svolta ad Amici nel 2015. Da allora sono arrivati cinque album e una trasformazione che l’ha portata verso un’immagine sempre più internazionale.

Oggi, tra musica e vita privata, l’artista mostra un equilibrio diverso. Lo scatto condiviso per il compleanno diventa così il simbolo di una fase nuova, fatta di stabilità e consapevolezza, lontana dalle etichette e dalle esposizioni eccessive.

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