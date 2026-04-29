Andrea Sempio convocato a Pavia, la difesa valuta il silenzio senza gli atti depositati

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Andrea Sempio è stato convocato dalla Procura di Pavia perché indagato nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. L’appuntamento è fissato per il 6 maggio alle 10.

Andrea Sempio convocato a Pavia, la difesa valuta il silenzio senza gli atti depositati

Andrea Sempio dovrà presentarsi mercoledì 6 maggio, alle 10, davanti alla Procura di Pavia. L’uomo è indagato nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi. La convocazione è arrivata mentre la difesa non ha ancora ricevuto il deposito degli atti d’indagine. Per questo i legali stanno valutando la linea da seguire in vista dell’interrogatorio. L’avvocata Angela Taccia, che assiste Sempio insieme al legale Liborio Cataliotti, ha spiegato che la difesa sta esaminando i passi più adatti alla strategia processuale, anche perché si tratta della seconda convocazione senza la disponibilità completa degli atti. Proprio per questa ragione Sempio potrebbe scegliere di non rispondere ai magistrati. La decisione dipenderà dalle valutazioni dei suoi avvocati e dallo stato del fascicolo, che non risulta ancora chiuso con il deposito della documentazione investigativa.

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