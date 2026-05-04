Gaza, topi nelle tende mordono bambini e malattie aumentano tra macerie e campi profughi

A Gaza i topi attaccano i bambini nelle tende per la proliferazione causata da macerie e rifiuti. L’assenza di acqua e servizi igienici favorisce parassiti e malattie mentre migliaia di corpi restano sotto gli edifici distrutti.

Nella Striscia di Gaza la notte porta con sé un pericolo inatteso. I topi, spinti dalla fame e favoriti dall’accumulo di rifiuti e detriti, entrano nelle tende degli sfollati e arrivano a mordere le persone mentre dormono, soprattutto i più piccoli.

La diffusione dei roditori è legata al crollo dei servizi essenziali. Gran parte delle reti idriche e fognarie è fuori uso e molte aree sono senza sistemi di smaltimento dei rifiuti. Con l’aumento delle temperature, queste condizioni creano un ambiente ideale per la proliferazione di ratti e parassiti.

Secondo i dati raccolti dalle agenzie umanitarie, oltre l’80% dei siti che ospitano sfollati risulta infestato. Le strutture sanitarie ancora operative segnalano un aumento dei casi di morsi e infezioni, in particolare nelle zone più affollate come Khan Younis e nel nord della Striscia.

I bambini sono i più esposti. Circa 680 mila minori vivono in campi dove la presenza di roditori e insetti è ormai costante. La mancanza di farmaci e cure adeguate rende più difficile prevenire infezioni e complicazioni.

Oltre agli attacchi dei topi, cresce anche il numero di malattie della pelle legate ai parassiti, come scabbia e varicella. Le condizioni igieniche precarie e la scarsità di acqua potabile, che colpisce la maggior parte delle famiglie, aggravano ulteriormente il quadro sanitario.

Intanto il problema delle macerie resta irrisolto. A distanza di due anni dall’inizio del conflitto, solo una minima parte dei detriti è stata rimossa. Sotto gli edifici distrutti si stima che siano ancora sepolti almeno ottomila corpi, mentre le famiglie attendono di poterli recuperare.