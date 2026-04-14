Guerra Usa Iran e rincari per le famiglie fino a 950 euro tra bollette carburanti e mutui
Il conflitto tra Usa e Iran spinge i prezzi dell’energia e dei carburanti, con effetti diretti sulle famiglie italiane. Le stime indicano aumenti diffusi su bollette, mutui e assicurazioni nei prossimi mesi.
L’instabilità tra Stati Uniti e Iran continua a riflettersi sui mercati delle materie prime, con effetti immediati sui costi domestici. Secondo le analisi più recenti, una famiglia italiana con contratto energetico indicizzato potrebbe arrivare a spendere nei prossimi dodici mesi circa 2.711 euro tra luce e gas, con un aumento del 12% rispetto alle previsioni precedenti allo scoppio della crisi.
Il rincaro più marcato riguarda il gas, la cui spesa annua potrebbe salire fino a 1.834 euro rispetto ai 1.617 stimati in precedenza. Anche l’energia elettrica registra un incremento, con una previsione di 877 euro contro gli 810 precedenti. Il caldo anticipato ha già mostrato un primo effetto concreto, con l’uso dei condizionatori destinato a pesare di più sulle tasche degli italiani: per raffrescare casa si stimano costi intorno ai 144 euro, in crescita rispetto ai 121 dello scorso anno.
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Sul fronte dei trasporti, i prezzi dei carburanti restano elevati nonostante le misure temporanee adottate dal Governo. Un automobilista che percorre 10.000 chilometri l’anno arriva a spendere circa 1.177 euro per la benzina, con un aumento del 7% rispetto alle stime precedenti. Più marcato il rialzo del diesel, che porta la spesa annua a 1.190 euro, segnando un incremento del 26%.
Le conseguenze si amplificano nel settore dell’autotrasporto, dove il costo del carburante incide in modo diretto sui bilanci. Per una tratta di 3.000 chilometri, un camion passa da una spesa di 1.283 euro prima della crisi a circa 1.622 euro, con un aggravio significativo che rischia di riflettersi sui prezzi al consumo.
Anche i mutui variabili tornano a crescere, spinti dall’aumento dell’Euribor. Dopo la stabilità dei tassi decisa dalla Banca centrale europea, l’indice di riferimento è salito a marzo di circa 10 punti base, incidendo subito sulle rate. Per un finanziamento standard da 126.000 euro in 25 anni, la rata mensile ha già registrato un aumento di circa 6 euro e potrebbe salire fino a 662 euro entro la fine dell’anno, con un incremento complessivo di quasi 50 euro nel 2026.
Le ripercussioni potrebbero estendersi anche alle assicurazioni auto. Anche se al momento non si registrano aumenti diretti, l’andamento dei costi energetici e delle materie prime potrebbe alimentare nuova inflazione. In uno scenario simile, le tariffe RC auto potrebbero crescere fino al 15%, traducendosi in un aumento medio di circa 96 euro rispetto ai livelli attuali.