Guerra Usa Iran e rincari per le famiglie fino a 950 euro tra bollette carburanti e mutui

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Il conflitto tra Usa e Iran spinge i prezzi dell’energia e dei carburanti, con effetti diretti sulle famiglie italiane. Le stime indicano aumenti diffusi su bollette, mutui e assicurazioni nei prossimi mesi.

Guerra Usa Iran e rincari per le famiglie fino a 950 euro tra bollette carburanti e mutui