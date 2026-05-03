Gp Miami Formula 1 oggi, Antonelli in pole davanti a Verstappen e Leclerc: orario e dove vederlo

Andrea Kimi Antonelli parte in pole al GP di Miami dopo le qualifiche dominate, con Verstappen e Leclerc subito dietro. La gara si corre oggi alle 22 italiane, dopo una sprint che ha visto brillare le McLaren.

La Formula 1 torna in pista domenica 3 maggio con il Gran Premio di Miami, in programma alle 22 ora italiana. Dopo la gara sprint del sabato, dominata dalle McLaren con Lando Norris primo davanti a Oscar Piastri, l’attenzione si sposta sulla gara principale.

In prima posizione sulla griglia scatterà ancora Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale e autore della pole con il tempo di 1'27"798. Per il pilota Mercedes si tratta della terza partenza al palo consecutiva. Accanto a lui ci sarà Max Verstappen, mentre Charles Leclerc partirà dalla terza casella.

Alle spalle dei primi tre si schierano Lando Norris e George Russell, seguiti da Lewis Hamilton e Oscar Piastri. Più indietro Franco Colapinto, Isack Hadjar e Pierre Gasly completano la top ten. Nelle retrovie figurano anche Fernando Alonso e Lance Stroll, con le Cadillac di Bottas e Perez nelle ultime posizioni.

La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, oltre che in streaming su Sky Go e Now. La differita in chiaro sarà disponibile su Tv8 a partire dalle 23.30.