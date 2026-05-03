Austria, alpinista di 22 anni cade durante una scalata e muore davanti all'amico

Un alpinista di 22 anni è morto dopo una caduta durante una scalata in Austria, provocata da un tratto particolarmente difficile. Il giovane è precipitato per diversi metri davanti al compagno che era con lui.

Un giovane alpinista di 22 anni ha perso la vita sulle montagne austriache durante un’arrampicata nel territorio di Längenfeld. Il ragazzo stava affrontando una via insieme a un amico di 21 anni quando si è verificato l’incidente che si è rivelato fatale.

I due avevano già superato una prima parte del percorso senza difficoltà. Arrivati però in un tratto più tecnico e impegnativo della parete, il ventiduenne è improvvisamente precipitato nel vuoto, cadendo per diversi metri fino a schiantarsi alla base della roccia. L’impatto è stato violentissimo e gli ha fatto perdere subito conoscenza.

Subito è scattato l’allarme e sul posto è intervenuto l’elicottero di soccorso Alpin 2 con il personale sanitario a bordo. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo direttamente sul luogo dell’incidente, ma ogni tentativo si è rivelato inutile e non è stato possibile salvargli la vita.

Le autorità del Tirolo hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause della caduta. Gli investigatori stanno verificando se si sia trattato di un errore durante le manovre o di un problema legato all’attrezzatura utilizzata. Su disposizione della Procura è stata disposta l’autopsia per stabilire con precisione le cause del decesso.